‘വിവാദ’ ബിൽ ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ; കണക്കുകളിൽ കണ്ണുംനട്ട് മുന്നണികൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ തിങ്കളാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ പാസായ പൗരത്വ (ഭേദഗതി) ബിൽ ഇന്നു രാജ്യസഭയിൽ. 311–80 എന്ന വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ലോക്സഭയിൽ ബിൽ പാസായത്. രാജ്യസഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷമില്ലെങ്കിലും പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ ബില്‍ പാസാക്കിയെടുക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഭരണപക്ഷം.

ബിൽ സിലക്ട് കമ്മറ്റിക്ക് വിടണമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെയും ഇടതുപാര്‍ട്ടികളുടെയും ആവശ്യം. ലോക്സഭയില്‍ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച ശിവസേന കോണ്‍ഗ്രസ് കണ്ണുരുട്ടിയതോടെ മലക്കം മറിഞ്ഞു. എങ്കിലും കൃത്യമായ കരുനീക്കങ്ങളിലൂടെ രാജ്യസഭയെന്ന കടമ്പ കടക്കാമെന്നാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്‍റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

സഭയുടെ അംഗബലം 240. ബിജെപി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് 102 എംപിമാരുണ്ട്. ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ജെഡിയുവില്‍ ഭിന്നതകളുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യസഭയിലും സഹകരിക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. കോണ്‍ഗ്രസിനും സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്കും 63 പേര്‍. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടിയും ഉള്‍പ്പെടെ ഇരുമുന്നണികളിലുമില്ലാത്ത 39 അംഗങ്ങള്‍ ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കും.

കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ സമ്മര്‍ദത്തിന് വഴങ്ങി മൂന്ന് എംപിമാരുള്ള ശിവസേന ചുവടുമാറ്റിയെങ്കിലും ബില്ലിന് എതിര്‍ത്ത് വോട്ടുചെയ്യുമോ അതോ വോട്ടെടുപ്പ് ബഹിഷ്ക്കരിക്കുമോയെന്നു വ്യക്തമല്ല. ടിആര്‍എസ് ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വോട്ടെടുപ്പില്‍ നിന്നു വിട്ടുനിന്നേക്കും. ടിഡിപി, ബിജെഡി, വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നീകക്ഷികള്‍ ഭരണപക്ഷത്തിന് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു. ഏഴ് സ്വതന്ത്രരും നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

124 നും 130 ഇടയില്‍ വോട്ടുകിട്ടുമെന്നാണ് ഭരണപക്ഷത്തെ അവകാശവാദം. പ്രതിപക്ഷനിരയിലെ ചോര്‍ച്ച ഇല്ലാതാക്കാന്‍ യുപിഎ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാന്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ബംഗ്ലദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മുസ്‍ലിം ഇതര അഭയാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പൗരത്വം നല്‍കാനുള്ള ബില്ലിനെതിരെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

വിവിധ സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബന്ദിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു. അസമിൽ പ്രക്ഷോഭകർ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. ത്രിപുരയിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ 48 മണിക്കൂർ ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കി. അരുണാചൽപ്രദേശിലും മണിപ്പുരിലും ജനജീവിതം താറുമാറായി. മേഘാലയയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു.

