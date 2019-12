ജിഎസ്ടി സ്ലാബുകള്‍ കുത്തനെ ഉയർത്തിയേക്കും; ‘പരിധിയില്ലാത്ത വിലക്കയറ്റം വരുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡിസംബര്‍ 18 ന് നടക്കുന്ന ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന. നികുതി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമിതി നൽകിയ ശുപാർശകൾ 18നു ചേരുന്ന ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം പരിഗണിക്കുമെന്നാണു ധനമന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.



കുറഞ്ഞ സ്ലാബ് അഞ്ചു ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് എട്ടു ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തിയേക്കാമെന്നാണ് സൂചന. നിലവിൽ 5 ശതമാനം, 12 ശതമാനം, 18 ശതമാനം, 28 ശതമാനം എന്നീ നാല് സ്ലാബുകളായാണ് ജിഎസ്ടി ഈടാക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമിതി നൽകിയ ശുപാർശകൾക്കു യോഗം അംഗീകാരം നൽകിയാൽ ഇത് 8, 18, 28 എന്നീ മൂന്ന് സ്ലാബുകളിലേക്കു മാറിയേക്കും. നിലവില്‍ 12 ശതമാനം നിരക്കുള്ള 243 ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ 18 ശതമാന ഗണത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുമെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഹോട്ടല്‍ ഭക്ഷണവും താമസവും, വിമാനയാത്ര, ഫസ്റ്റ് എസി/സെക്കന്‍ഡ് എസി ട്രെയിന്‍ യാത്ര, ധാന്യപ്പൊടികള്‍, പനീര്‍, പാം ഒായില്‍, ഒലീവ് ഒായില്‍, പീസ്ത, പായ്ക്ക് ചെയ്ത മോര്, സില്‍ക്ക്, ലിനന്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍, പുരുഷന്മാരുടെ സ്യൂട്ടുകള്‍, വിനോദ സഞ്ചാര ബോട്ടുകള്‍, ആഡംബരക്കപ്പല്‍ യാത്ര, കേറ്ററിങ്, വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലെ സേവനങ്ങള്‍, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, ലോട്ടറി, പെയിന്‍റിങ്ങുകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണു നികുതി കുത്തനെ വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇത്തരം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതല്ലെന്നും ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ 5 മുതൽ 12 ശതമാനം ഗണത്തിൽപെടുത്തുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഉയർന്ന നികുതി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ജിഎസ്ടി സമിതിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചതായി ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇതുകൂടാതെ ഇതുവരെ നികുതിയില്ലാതിരുന്ന വന്‍കിട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സ, ആയിരം രൂപയില്‍ താഴെ വാടകയുടെ ഹോട്ടല്‍ മുറികള്‍, കള്ള് എന്നിവയ്ക്ക് ജിഎസ്ടി ഏര്‍പ്പെടുത്താനും നീക്കമുണ്ട്. ഒരു മാസം ആയിരം കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2017 ല്‍ ജിഎസ്ടിയില്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ടുലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് നേരിട്ടത്.

നിലവിൽ വരുമാനത്തിന്റെ 60 ശതമാനവും ലഭിക്കുന്നത് 18 ശതമാന സ്ലാബിലുള്ള ഇനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. വരുമാനത്തിന്റെ 5% മാത്രമാണ് 5 ശതമാന ഗണത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനാലാണ് കുറഞ്ഞ സ്ലാബ് എട്ടുശതമാനമാക്കി ഉയർത്താൻ കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നത്.

English Summary: GST Council may go for 3 rate slabs; could make phones and air travel pricier