മോദിക്കു ക്ലീന്‍ ചിറ്റ്: നാനാവതി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2002 ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തില്‍ നരേന്ദ്ര മോദിക്കു ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കിക്കൊണ്ടു ജസ്റ്റിസുമാരായ ജി.ടി. നാനാവതിയും അക്ഷയ് മേത്തയും സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. 2014-ല്‍ സര്‍ക്കാരിനു നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് നിയമസഭയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനു വഴിവച്ച് 2002 ഫെബ്രുവരി 27 നാണു ഗോധ്രയില്‍ സബര്‍മതി എക്‌സ്പ്രസിനു തീവച്ചത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം 59 കര്‍സേവകര്‍ മരിച്ചു.

ട്രെയിന്‍ കത്തിച്ചതില്‍ മുന്‍കൂട്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആ സംഭവത്തിലോ തുടര്‍ന്നുനടന്ന ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലോ മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സംഭവം അന്വേഷിക്കാന്‍ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജി.ടി. നാനാവതി കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നത്.



English Summary: 2002 Riots: Clean Chit To PM Modi, Then Gujarat Chief Minister, From Nanavati Panel