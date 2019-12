ശ്രീഹരിക്കോട്ട ∙ ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയുടെ പോളാര്‍ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിള്‍(പിഎസ്എല്‍വി)യുടെ ചരിത്രക്കുതിപ്പ് ഇന്ന്. അൻപതാം വിക്ഷേപണത്തിനു തയാറെടുക്കുന്ന പിഎസ്എല്‍വി, ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ റിസാറ്റ് -2 ബിആർ 1 ആണ് അൻപതാം ദൗത്യത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുക. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാന്‍ സ്പേസ് സെന്ററില്‍നിന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3.25നാണ് പിഎസ്എല്‍വി 48 വിക്ഷേപണം നടത്തുക. പിഎസ്എല്‍വിയുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പായ ക്യു എല്‍ റോക്കറ്റുപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപണം നടക്കുക.



628 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന റഡാർ ഇമേജിങ് നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് റിസാറ്റ് -2 ബിആർ 1. 37 ഡിഗ്രി ചെരിവിൽ 576 കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് ഇസ്‌റോയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത്. ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡുമായി (എൻ‌എസ്‌ഐ‌എൽ) ചേർന്ന് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ യു‌എസ്‌എ, ഇസ്രയേൽ, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളും റിസാറ്റ് 2 ബിആർ 1 ഉപഗ്രഹത്തിനൊപ്പം വിക്ഷേപിക്കും.



ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ (എസ്ഡിഎസ്‌സി) നിന്നുള്ള 75-ാമത്തെ വിക്ഷേപണ ദൗത്യമാണിതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. റോക്കറ്റ് ഉയർന്ന് 16 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റിസാറ്റ് -2 ബിആർ 1 വിന്യസിക്കപ്പെടും. ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒൻപത് ഉപഭോക്തൃ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് പുറന്തള്ളപ്പെടും. ഉപഭോക്തൃ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ അവസാനത്തേത് ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം 21 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിക്ഷേപണ ദൗത്യം അവസാനിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും വിജയകരമായ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളിലൊന്നാണ് പി‌എസ്‌എൽ‌വി. ഇതുവരെ 49 ൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. 1993 സെപ്റ്റംബ‌‌ർ 23ന് നടന്ന ആദ്യ വിക്ഷേപണ പരീക്ഷണം പരാജയമായിരുന്നു. 1994 ഒക്ടോബറിലെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണത്തിനു ശേഷം പിഎസ്എൽവി തുടർച്ചയായി 39 വിജയകരമായ ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി.



2017 ഓഗസ്റ്റ് 31 നായിരുന്നു രണ്ടാം പരാജയം രുചിച്ചത്. ഐആ‌‌ർഎൻഎസ്എസ് ശ്രേണിയിലെ ഉപഗ്രഹവുമായി കുതിച്ച പിഎസ്എൽവി സി 39 ആണ് ദൗത്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടത്. പിഎസ്എൽവിയുടെ ചുമലിലേറിയാണ് 2008 ഒക്ടോബ‌റിൽ ചന്ദ്രയാനും, 2013 നവംബറിൽ മംഗൾയാനും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയത്.

ഇതുവരെ ഇസ്‌റോ 310 വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞാൽ വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം 319 ആയി ഉയരും. ഈ വർഷം മേയ് മാസത്തിൽ ഇസ്രോയുടെ പി‌എസ്‌എൽ‌വിയിൽ 615 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള റിസാറ്റ് -2 ബിയും വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. 2020 മാർച്ചോടെ 13 ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് ഇസ്‌റോ മേധാവി കെ. ശിവൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

