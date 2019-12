സുഹൃത്തിനോട് സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു; ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മൊഴി; എങ്ങനെ കിട്ടി ആ വോയ്സ് ക്ലിപ് ?

കൊച്ചി∙ ഉദയംപേരൂർ വിദ്യ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളായ പ്രേംകുമാറിനെയും സുനിതയേയും കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ പൊലീസ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകും. കൊലപാതകത്തിനും മൃതദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനും പ്രതികൾക്ക് മറ്റു ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. സുഹൃത്തായ ഒരാളോട് സഹായം അഭ്യർഥിച്ചുവെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് പ്രതികളായ പ്രേംകുമാറിന്റെയും സുനിതയുടെയും മൊഴി.

എന്നാൽ ഇത് പൂർണമായും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാതെയാണ് തുടരന്വേഷണം. മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച തിരുനെൽവേലിയിൽ പ്രതികളെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കും. അജ്ഞാത മൃതദേഹമെന്ന നിഗമനത്തിൽ തമിഴ്‌നാട് പോലീസ് മറവുചെയ്‌ത മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എങ്ങനെ കിട്ടി ആ വോയ്സ് ക്ലിപ് ?



ഉദയംപേരൂർ സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ലഭിച്ച ഒരു വാട്സാപ് സന്ദേശവും പ്രേംകുമാറിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമാണു പ്രതികളിലേക്കെത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായത്. ‘എനിക്ക് അവളെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു’ എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. കുറ്റബോധം കാരണവും സുനിതയെ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി പ്രേംകുമാർ മനഃപൂർവം അയച്ചാതാകാമെന്നും അതല്ല പ്രേംകുമാറിന്റെ സൃഹൃത്തുക്കളിലൊരാൾ പൊലീസിനു വിവരം ചോർത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും സംശയമുണ്ട്. പ്രേംകുമാർ നേരത്തെ സഹായം തേടിയ സുഹൃത്താണിതെന്നാണു സൂചന.

സെപ്റ്റംബറിർ 21നാണ് ഉദയംപേരൂരിൽ താമസിച്ചുവന്ന കോട്ടയംകാരൻ പ്രേംകുമാർ ഭാര്യ വിദ്യയെ കാമുകി സുനിതയുടെ സഹായത്തോടെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വിദ്യയെ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കെന്നു പറഞ്ഞാണ് പ്രേംകുമാർ കാമുകിയുമൊത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം പേയാടെ വില്ലയിലെത്തിച്ചത്. പ്രേമിന്റെ പ്രേരണയിൽ അമിതമായി മദ്യപിച്ച വിദ്യ ബോധംകെട്ട് ഉറങ്ങി.



പുലർച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെ പ്രേം വിദ്യയെ കയർ കഴുത്തിൽ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി. മുകൾനിലയിലുണ്ടായിരുന്ന സുനിത താഴെയെത്തി ഹൃദയമിടിപ്പു പരിശോധിച്ച് മരണം ഉറപ്പാക്കി. മൃതദേഹം വൈകിട്ട് പ്രേമും സുനിതയും ചേർന്ന് കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി തരുനെൽവേലി – നാഗർകോവിൽ ദേശീയപാതയിൽ രാധാപുരം നോർത്ത് വള്ളിയൂരിൽ ഏർവാടി ഓവർബ്രിജിനു സമീപത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ തള്ളി.

English Summary : Police to investigate if more people involved in Udayamperoor Vidya murder