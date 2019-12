ഭോപ്പാൽ ∙ ഭാര്യയെ പുനർവിവാഹം ചെയ്ത യുവാവ് അതേ വേദിയിൽ ഭാര്യാ ബന്ധുവിനെയും ജീവിതസഖിയാക്കി. മധ്യപ്രദേശിലെ ബിൻഡ് ജില്ലയിലാണ് അപൂർവ സംഭവം. 35–കാരനായ ദീപു പരിഹറാണ് മുൻ ഭാര്യയും ബിൻഡ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തു നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗുഡവാലിലെ ഗ്രാമമുഖ്യയുമായ വിനിതയെ(28)യും വിനിതയുടെ ബന്ധുവായ രചനയെ(22)യും ഒരേ വേദിയിൽ വിവാഹം ചെയ്തത്. ദീപു ഒരേ വേദിയിൽ ഇരുവരെയും വിവാഹം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

ഒൻപതു വർഷം തന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന വിനിതയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് പുനർവിവാഹം ചെയ്തതെന്നും വിനിതയുടെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് രചനയെ വിവാഹം ചെയ്തതെന്നും ദീപു പറഞ്ഞു. വിനിതയ്ക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ തന്റെ മക്കളെ പരിചരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാലാണ് രചനയെ കൂടി വിവാഹം ചെയ്തതെന്നും ദീപു പറഞ്ഞു. ദീപു – വിനിത ദമ്പതികൾക്ക് മൂന്നു മക്കളാണുള്ളത്. ഹിന്ദു വിവാഹനിയമപ്രകാരം ബഹുഭാരത്വം കുറ്റകരമാണ്. വിവാഹം സംബന്ധിച്ച് പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബിൻഡ് എസ്പി റുഡോൾഫ് അൽവാറീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Man Remarries Wife, weds her cousin at same wedding ceremony