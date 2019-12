തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി കാണാനാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്: അജിത് പവാർ

മുംബൈ ∙ തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി കാണാനാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാർ. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത രണ്ടാഴ്ചയോട് അടുക്കവെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇതുവരെയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 6 മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നിരിക്കെയാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലെ ആഗ്രഹം പരോക്ഷമായി അജിത് പവാർ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.



പവാറുമായും ഉദ്ധവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച, പാർട്ടി വിടുന്നില്ല: ഖഡ്സെ

പാർട്ടി വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് ഏക്നാഥ് ഖഡ്സെ. ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിൽ തനിക്ക് അതൃപ്തിയില്ലെന്നും പാർട്ടി വിടുന്നതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മുൻ മന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അവഗണന തുടർന്നാൽ സ്വന്തം വഴി നോക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ തുറന്നടിച്ച ഖഡ്സെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിനെയും ഇന്നലെ മുംബൈയിൽ ശിവസേന അധ്യക്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെയും സന്ദർശിച്ചു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ, അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായിരിക്കെയാണ് ഖഡ്സെയുടെ വിശദീകരണം.

തന്റെ ജില്ലയിലെ ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ശരദ് പവാറിനെ കണ്ടതെന്നും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവായിരുന്ന ഗോപിനാഥ് മുണ്ടെയ്ക്ക് ഔറംഗബാദിൽ സ്മാരകം നിർമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ സന്ദർശിച്ചതെന്നും ഖഡ്സെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

ബിജെപി–സേനാ സഖ്യം ഇനിയുമാകാം: മനോഹർ ജോഷി

ബിജെപിയും ശിവസേനയും തമ്മിൽ ഇനിയും കൈകോർക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നു ശിവസേന നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മനോഹർ ജോഷി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ സമയത്ത് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ജോഷി പറഞ്ഞു.

English Summary: NCP workers wish to see me as deputy Chief Minister: Ajit Pawar