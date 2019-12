നവജാതശിശുവിനെ അഴുക്കുചാലിനടുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു, മാതാപിതാക്കളെ പൊലീസ് തിരയുന്നു

താനെ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജില്ലയിൽ അഴുക്കുചാലിനു സമീപം ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ കണ്ടെത്തി. ഉൽഹാസ്നഗർ ടൗണിലെ ഷഹാദ് പഥക്കിനടുത്താണ് സംഭവം. ബാഗിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു ആൺകുഞ്ഞ്. കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽകേട്ട വഴിയാത്രക്കാർ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് കുട്ടിയെ ഉൽഹാസ്നഗറിലെ സെൻട്രൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച താനെയിലെ കൊപ്രി പ്രദേശത്ത് ഒരു ചവറുവീപ്പയിൽ നവജാതശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Newborn Found Dumped Near Drain In Maharashtra, Search On To Find Parents