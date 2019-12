രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല; മോദിക്ക് ശിവസേനയുടെ മറുപടി

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദമായ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നതിനിടെ ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കുന്നവരുടേത് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഷ്യമാണെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ശിവസേന. രാജ്യസ്നേഹത്തിന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു േസനയുടെ മറുപടി.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ബിജെപി പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗത്തിലായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ മോദി ആഞ്ഞടിച്ചത്. എന്നാൽ ശിവസേന വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. രാജ്യത്തെ പൗരൻമാരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ബില്ലിൽ വ്യക്തത വരും വരെ പിന്തുണ നൽകില്ലെന്നുമാണ് ശിവസേനയുടെ നിലപാട്.

ലോക്സഭ പാസാക്കിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ ചോദ്യോത്തരവേള ഒഴിവാക്കി 12 മണിക്ക് തന്നെ അവതരണത്തിന് എടുത്തിരുന്നു. ആറുമണിക്കൂറാണ് ചര്‍ച്ചയ്ക്കായി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ ബില്‍ പാസാക്കിയെടുക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഭരണപക്ഷം. സിലക്ട് കമ്മറ്റിക്കു വിടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 13 പാര്‍ട്ടികള്‍ ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കുമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അവകാശവാദം. ലോക്സഭയില്‍ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച ശിവസേന കോണ്‍ഗ്രസ് കണ്ണുരുട്ടിയതോടെ മലക്കം മറിഞ്ഞു.



ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തി. മതത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ഭരണഘടനയെ അക്രമിക്കലാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കു ഭൂരിപക്ഷമില്ലെങ്കിലും ബില്‍ പ്രയാസമില്ലാതെ രാജ്യസഭ കടക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി.

