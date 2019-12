സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഓൺലൈനിലും പ്രചരിച്ച വ്യാജവാർത്ത നീക്കണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ വാർത്താ സൈറ്റുകളിലും പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യാജവാർത്ത നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കംപ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്‍പോൺസ് ടീമിനോട് (സിഇആർടി–ഇൻ) ഹൈക്കോടതി. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹൈടെക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. അമ്പിളി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കെതിരെ പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യാജവാർത്ത നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചത്.



ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമതല സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി വഴി സിഇആർടി അധികൃതർക്കു നൽകി. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെസംഭവമാണിതെന്ന് വാദിഭാഗം അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു. മുൻപു വ്യാജവാർത്തകൾക്ക് എതിരെ അപകീർത്തിക്കേസ് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഈ നിർദേശത്തോടെ വ്യാജവാർത്ത സംബന്ധിച്ച മറ്റു കേസുകളിലും തുടക്കം മുതൽക്കുള്ള വാർത്തകളും പരാമർശങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഡോ. അമ്പിളി: 2019 ഒക്ടോബർ 19നു ഹൈടെക് ലാബിൽ കൊച്ചി സ്വദേശിനി വിഷ്ണുപ്രിയയ്ക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധന നടത്തി. വയറ്റിൽ നേരിയ തടിപ്പു കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ‘ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ്’ എന്ന രക്തപരിശോധന ശുപാർശ ചെയ്തു. മറ്റൊരിടത്തു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മുഴ ഇല്ലെന്നു കണ്ടെത്തി.

എന്നാൽ, മുഴയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചും ചികിത്സാച്ചെലവും നഷ്ടപരിഹാരവും ആവശ്യപ്പെട്ടും യുവതി ലാബിൽ എത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിനു വഴങ്ങുന്നില്ലെന്നു കണ്ടതോടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുമെന്നായി. യുവതിയും ഭർത്താവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റൊരാൾ വഴി ഓൺലൈൻ വാർത്താ സൈറ്റിലും അപകീർത്തികരമായ പ്രചാരണം തുടങ്ങി.

English Summary: Remove all spreaded fake news about diagnostic centre and radiologist from the social media, says High Court