ന്യൂജഴ്സിയിൽ‌ വെടിവയ്പ്; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ മരിച്ചു

ന്യൂയോർ‌ക്ക് ∙ യുഎസിലെ ന്യൂജഴ്സിയിൽ നടന്ന വെടിവയ്പിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ മരിച്ചു. ആക്രമികളെന്നു കരുതുന്ന രണ്ടു പേരും മൂന്നു സാധാരണ പൗരന്മാരുമാണ് മരിച്ച മറ്റു അഞ്ചു പേർ. രണ്ടു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒരു സാധാരണ പൗരനും പരുക്കേറ്റു. ഇവർ അപകടനില തരണം ചെയ്തു.

പ്രാദേശിക സമയം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സംഭവം. നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെമിത്തേരിയില്‍നിന്ന് തുടങ്ങിയ വെടിവയ്പ് ഒരു സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിനു സമീപം വരെ നീളുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം നൂറ് റൗണ്ടോളം വെടിയുതിര്‍ത്തതായും തുടർച്ചയായി നാലു മണിക്കൂറിലേറ വെടിവയ്പ് നീണ്ടുനിന്നതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

വെടിവയ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ന്യൂജഴ്സി സിറ്റിയിലെ മുഴുവന്‍ സ്‌കൂളുകളും അടച്ചിട്ടു. സംഭവത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അപലപിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

English Summary: Shootout At New Jersey Store In US Kills Six, Including Cop