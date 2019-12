പുല്‍പള്ളി ∙ സ്കൂള്‍ ബസ് ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ബൈക്ക് യാത്രികര്‍ മരിച്ചു. പുല്‍പള്ളി കോളേരി സ്വദേശി അഖില്‍ ബേബി, മരക്കടവ് സ്വദേശി കെ. ആദര്‍ശ് എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

പുല്‍പള്ളി-ബത്തേരി റൂട്ടില്‍ കേളക്കവല വളവിൽ നടന്ന അപകടം

അല്‍പം മുന്‍പ് പുല്‍പള്ളി-ബത്തേരി റൂട്ടില്‍ കേളക്കവല വളവിലാണ് അപകടം. തെറ്റായ ദിശയിലെത്തിയ ബൈക്ക് ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു ദൃക്സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. ബൈക്കിന്റെ മുകളിലൂടെ സ്കൂള്‍ ബസിന്റെ മുന്‍ചക്രങ്ങള്‍ കയറിയിറങ്ങി.

English Summary: Two youth killed in bike accident at Pulpally