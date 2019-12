കയറില്‍ തൂങ്ങി യുവാവ്; വരിഞ്ഞുമുറുക്കി പെരുമ്പാമ്പ്, പിടിവിട്ട് കിണറ്റില്‍-വിഡിയോ

തൃശൂർ∙ കിണറ്റിൽ വീണ പെരുമ്പാമ്പിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. തൃശൂർ പേരാവണ്ണം സ്വദേശി ഷഗൽ പാമ്പിനെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കയറിൽ തൂങ്ങി മുകളിലേക്കു കയറുന്ന വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചിരിക്കുന്നത്. പാമ്പ് ഷഗലിനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

പാമ്പിനെ കൈയിലെടുത്ത് മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ഷഗലിനെ പിടിച്ചുകയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചയാളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് വഴുതി താഴേക്കു വീഴുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത്. ഷഗലിന് അപകടം പറ്റിയെന്ന തരത്തിലാണ് വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചത്.



അപകടം നിറഞ്ഞ പ്രവ‌​ൃത്തിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും ശകാരിക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്റെ ജോലിയാണെന്നാണ് ഷഗൽ പറയുന്നത്. മുൻപ് കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു രാജവെമ്പാലയെയും ഇതുപോലെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഷഗൽ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. മാൻ, പന്നി, കുറുക്കൻ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാമ്പ് കിണറ്റിൽ വീണു കിടക്കുന്നതു കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് ഷഗലിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്.

English Summary : Viral video of forest watcher rescuing python from well