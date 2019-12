ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയതോടെ വരാനിരിക്കുന്നത് നിയമപോരാട്ടം. രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍വരും. രാജ്യസഭയില്‍ ബില്ലിനെ 125 പേര്‍ അനുകൂലിച്ചപ്പോള്‍ 99 പേര്‍ എതിര്‍ത്തുവോട്ടുചെയ്തു. ശിവസേന വിട്ടുനിന്നു. ബില്‍ സിലക്ട് കമ്മറ്റിക്ക് വിടണമെന്നതടക്കം പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യങ്ങളും ഭേദഗതി നിര്‍ദേശങ്ങളും വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി.

പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ ഭരണഘടന സാധുത ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ഹർജി തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുസ്‌ലിം ലീഗ് എംപിമാരായ പി. കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ കപിൽ സിബലിനെ കണ്ടിരുന്നു. കപിൽ സിബലിന്റെ കൂടി നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാണ് സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ അഡ്വ ഹാരിസ് ബീരാൻ ഹർജി തയാറാക്കിയത് എന്നാണ് വിവരം. ബില്ലിനെതിരെ ഹർജി നൽകാൻ കോൺഗ്രസും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

എട്ടുമണിക്കൂറോളം നീണ്ട തീപാറുന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് ബുധനാഴ്ച രാജ്യസഭയിൽ ബില്ലിൽ തീര്‍പ്പുണ്ടായത്. അണ്ണാഡിഎംകെയും ജെഡിയുവും വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ടിഡിപിയും ബിജെഡിയും സ്വതന്ത്രരും നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്ത അംഗങ്ങളും സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നിന്നു. ശിവസേന ചര്‍ച്ചയില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ എതിര്‍ത്ത് സംസാരിച്ചെങ്കിലും വോട്ടെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുന്‍പ് സഭ വിട്ടു.

പൗരത്വ ബില്ലിന്‍റെ പേരില്‍ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്‍ലിംകള്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ചര്‍ച്ചയില്‍ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്‍റെ പലഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും അഭയാര്‍ഥികളായെത്തുന്ന എല്ലാ മുസ്‍ലിംകള്‍ക്കും പൗരത്വം നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ല. കോണ്‍ഗ്രസും പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒരേപോലെയാണ് ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ബില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനേറ്റ മുറിവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ആനന്ദ് ശര്‍മ പറഞ്ഞു. അസമിലെ അഭയാര്‍ഥി ക്യാംപുകളിലേയ്ക്ക് സര്‍വകക്ഷി സംഘത്തെ അയയ്ക്കണമെന്ന് ആനന്ദ് ശര്‍മ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹിന്ദുത്വ അജന്‍ഡ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ പ്രതീക്ഷ ജുഡീഷ്യറിയിലാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ബില്ലില്‍ മുസ്‍ലിംകളെയും പരിഗണിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നിന്ന അണ്ണാഡിഎംകെയും അകാലിദളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജിന്നയുടെ സ്വപ്നം സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം. ഇന്ത്യയെന്ന ആശയത്തെ തകര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ഇടത് എംപിമാരും ഡിഎംകെയും വിശദീകരിച്ചു. മുസ്‍ലിംകളെയും നിരീശ്വരവാദികളെയും ഒഴിവാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മുസ്‍ലിം ലീഗ് ചോദിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ബംഗ്ലദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മുസ്‍ലിംകളല്ലാത്ത അഭയാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പൗരത്വം നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബില്‍. വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗോത്ര മേഖലയും പെര്‍മിറ്റ് ആവശ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ബില്ലിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരില്ല. രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടുന്നതോടെ ബിൽ നിയമമാകും.

English Summary: Citizenship Bill Faces First Legal Hurdle as Indian Union Muslim League MPs to File Writ Petition