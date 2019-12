പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍; പ്രതീക്ഷിച്ച വോട്ട് കിട്ടാതെ പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ വിവാദമായ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ രാജ്യസഭയിലും വോട്ടിനിട്ടപ്പോള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വോട്ട് ലഭിക്കാതെ പ്രതിപക്ഷം. 223 അംഗ രാജ്യസഭയില്‍ 110 വോട്ടുകള്‍ ബില്ലിനെതിരെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ നിരയും. എന്നാല്‍ 99 പേര്‍ മാത്രമാണു ബില്ലിനെ എതിര്‍ത്ത് വോട്ട് ചെയ്തത്. 124-130 വോട്ടുകള്‍ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. 125 എംപിമാര്‍ അനുകൂലിച്ചതോടെ ഇത് ഏറെക്കുറെ ശരിയായി. 121 വോട്ടാണ് ബില്‍ പാസാകാന്‍ വേണ്ടിയിരുന്നത്.



അടുത്തിടെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലേക്ക് എത്തിയ ശിവസേനയുടെ എംപിമാര്‍ വോട്ടെടുപ്പില്‍നിന്നു വിട്ടുനിന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിനു ക്ഷീണമായി. ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുയര്‍ത്തിയ ആശങ്കകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ശിവസേനയുടെ എംപിമാര്‍ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന യുപിഎയ്ക്ക് രാജ്യസഭയില്‍ 64 എംപിമാരുള്ളത്. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി, ടിആര്‍എസ്, സിപിഎം എന്നീ പാര്‍ട്ടികളുടെ 46 കൂടി ചേര്‍ത്ത് 110 വോട്ടാണു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്‍സിപിയുടെ രണ്ട് അംഗങ്ങളും സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെയും തൃണമൂലിന്റെയും ഓരോ അംഗങ്ങളും സഭയില്‍ എത്തിയില്ല.

ബിജെപി (83 അംഗങ്ങള്‍) നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍ഡിഎയിലെ അംഗങ്ങളായ ജനതാദള്‍ യുണൈറ്റഡ് (6), ശിരോമണി അകാലിദള്‍ (3), എഐഎഡിഎംകെ (11) എന്നീ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കു പുറമേ ബിജു ജനതാദളും(7) ടിഡിപിയും വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസും (2) മറ്റു സ്വതന്ത്രന്മാരും ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

