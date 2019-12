മന്ത്രിസഭയിൽ ഭിന്നത; അനധികൃത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ തീരുമാനമായില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙സർക്കാർ ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, ശ്മശാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി മാത്രം നൽകി ബാക്കിയുള്ളത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഫയൽ മന്ത്രിസഭയിലെ ഭിന്നത കാരണം തീരുമാനമെടുക്കാതെ മാറ്റിവച്ചു. വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന വേണമെന്ന് നിയമമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിയമവകുപ്പ് നേരത്തെ പരിശോധിച്ച വിഷയമാണെന്ന് റവന്യൂമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും ഭിന്നാഭിപ്രായത്തെത്തുടർന്ന് ഫയൽ മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.



മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി ഫയൽ വീണ്ടും എത്തിക്കാനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ശ്രമം. അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് സമുദായ സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പിനിടയാക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ ചില അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നതിനാൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ജാഗ്രതയോടെ വേണമെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



ആരാധനാലയങ്ങളും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും അനധികൃതമായി കൈവശംവച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൻറെ നിലപാട്. ഇവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി മാത്രമേ നൽകാവൂ. നൽകുന്ന ഭൂമി മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിർദേശം നൽകണം. അനധികൃതമായി കൈവശംവച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പ്രായോഗികമാകില്ലെന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അതിനാലാണ് ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഭൂമി മാത്രം വിട്ടുനൽകുന്നത്. സർക്കാർ പാട്ടത്തിനു നൽകിയ ഭൂമിക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. സംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി പതിച്ചുനൽകിയ ഭൂമിയിൽ വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമിച്ച് വാടക ഈടാക്കുന്നവരുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് തടയിടണമെന്നും റവന്യൂവകുപ്പ് പറയുന്നു.



റവന്യൂവകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ അനുസരിച്ച്, ആരാധനാലയങ്ങളും ശ്മശാനങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭൂമി ഒരേ സ്ലാബിലാണ് വരുന്നത്. രാജ്യത്തിനു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കൈവശം ലഭിച്ച ഭൂമിയാണെങ്കിൽ സൗജന്യമായോ ന്യായവിലയുടെ 10% ഈടാക്കിയോ കൈമാറും. പരമാവധി 1 ഏക്കർ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ കൈമാറൂ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷവും കേരളപിറവിക്ക് മുൻപുമുള്ള കാലയളവിൽ കൈവശം ലഭിച്ച ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ന്യായവിലയുടെ 20% ഈടാക്കി ഭൂമി കൈമാറും. കേരളപിറവി മുതൽ 1990വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കൈവശംലഭിച്ച ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ന്യായവിലയുടെ 30% ഈടാക്കും. 2008വരെയുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ വിപണിവിലയുടെ 20% ഈടാക്കാമെന്നാണ് ശുപാർശ. മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയുടെ കണക്കെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും.

