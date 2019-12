വനിത വുമൺ ഓഫ് ദ് ഇയർ പുരസ്കാരം ലതാ നായർക്ക് ഗവർണർ സമ്മാനിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ വനിത വുമൺ ഓഫ് ദ് ഇയർ പുരസ്കാരം അമൃതവർഷിണി സ്ഥാപക ലതാ നായർക്ക് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സമ്മാനിച്ചു. അസ്ഥികൾ ഒടിഞ്ഞുനുറുങ്ങുന്ന ബ്രിട്ടിൽ ബോൺ ജനതികരോഗം ബാധിച്ചവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലതാനായരും അമൃതവർഷിണിയും സമൂഹത്തിനാകെ പ്രചോദനമാണെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസമേഖലകളിൽ മാത്രമല്ല, ആരോരുമില്ലാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കേരളം രാജ്യത്തിനു മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മലയാള മനോരമ ചീഫ് റസിഡന്റ് എഡിറ്ററും ഡയറക്ടറുമായ ഹർഷ മാത്യു, വനിത എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജ് എം. മധു ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

