തിരുവനന്തപുരം∙ ആരാധനാലയങ്ങള്‍, ക്ലബുകൾ എന്നിവയുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കി പതിച്ചുനല്‍കുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുന്നു. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു നീക്കം. തുകനല്‍കാന്‍ തയാറാകാത്ത പക്ഷം ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കും. ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗം വിശദമായി പരിഗണിക്കും.

സര്‍ക്കാർ ഭൂമിയും പുറമ്പോക്കുമുള്‍പ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ഏക്കര്‍ ഭൂമിയാണ് സംസ്ഥാനമെമ്പാടും ആരാധാനലയങ്ങളുടെയും ക്ലബുകളുടെയും സാംസ്ക്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കൈവശമുള്ളത്.

ഇവ നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കി പതിച്ചു നല്‍കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വരുമാനം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടല്‍. പാട്ടത്തിനു നല്‍കിയ ഭൂമി, കൈവശംവച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി, കൈയ്യേറിയ ഭൂമി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവയെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രേഖകളില്ലാത്ത കൈവശഭൂമിയുടെ നിയമപരമായ അവകാശം സര്‍ക്കാരിനാണ്. സാമൂഹിക, സാംസ്ക്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയ ഭൂമിയും കണക്കിലെടുക്കാനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് തീരുമാനം.



സ്വാതന്ത്യ്രത്തിനു മുൻപ് പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിക്ക് ന്യായവിലയുടെ 10% അടക്കണം.1947 നും കേരളപ്പിറവിക്കും ഇടക്ക് കൈവശാവകാശമുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ന്യായവിലയുടെ 25% നല്‍കണം.1956 നവംബർ ഒന്നിനും 1990 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടക്ക് കൈവശമുള്ള ഭൂമിക്കു ന്യായവില നൽകിയാൽ മതി. ‌1990 ജനുവരി ഒന്നിനു ശേഷം പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ വിപണി വില നൽകിയാലേ പതിച്ചു നൽകൂ.

ക്ലബുകൾക്കും സാംസ്ക്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പരമാവധി 15 സെന്റ് അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ഉയര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്. കൂടുതല്‍ ഭൂമിയുണ്ടെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ തിരിച്ചു പിടിക്കും. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായാണു ഭൂമി പതിച്ച് നല്‍കുക. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗം പരിഗണിക്കും. ഇന്നലെ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വച്ച് ഇതിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്കു വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Govt to acquire land from religious institutes and clubs