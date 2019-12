പൗരത്വ ബിൽ രോഗമില്ലാതെ നടത്തുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ: കമൽ ഹാസൻ

ചെന്നൈ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ജനാധിപത്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും വഞ്ചിക്കലാണെന്നു മക്കൾ നീതി മയ്യം പ്രസിഡന്റ് കമൽ ഹാസൻ. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന സർക്കാർ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ വംശഹത്യയ്ക്കു വിധേയരായ തമിഴ് വംശജരും വിവേചനം നേരിടുന്ന മുസ്‌ലിംകളും എന്തുകൊണ്ടാണു ബില്ലിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്? രോഗമില്ലാത്ത രോഗിക്കു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതു പോലെയാണു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലെന്നും കമൽ ആരോപിച്ചു.



പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഹിന്ദു–ക്രിസ്ത്യൻ–പാർസി–ബുദ്ധ–ജൈന സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പൗരത്വ (ഭേദഗതി) ബിൽ. ബില്ലിൽ നിന്ന് മുസ്ലീം വിഭാഗങ്ങളെ പരാമാർശിക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയ ബിൽ ഇന്നലെ രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കി. 125 പേർ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ, 105 പേർ എതിർത്തു വോട്ട് ചെയ്തു.

