സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ‍മതിയായ സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്നു പാർലമെന്ററി സമിതി. സ്ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സംഘമില്ല, അത്യാവശ്യ ഉപകരണങ്ങളുമില്ല. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സുരക്ഷ ചുമതലയുള്ള സിഐഎസ്എഫിനും അത്യാവശ്യ ഉപകരണങ്ങളില്ല. ഗൗരവമേറിയ സാഹചര്യമാണു രണ്ടിടത്തുമെന്ന് ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി കണ്ടെത്തി. സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ് മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

ആനന്ദ് ശർമ്മ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള പാർലമെന്ററി സമിതിയാണു രാജ്യസഭയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തുകയും നിർവീര്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. കാരണം വലിയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്.



അടിയന്തരമായി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താനും നിർവീര്യമാക്കാനും പതിനെട്ടു വിമാനത്താവളങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളും ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ െകാച്ചിയിൽ ‍മാത്രമാണു കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയോ സിഐഎസ്എഫിന് പ്രവർത്തന സജ്ജമാകാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.



28 ഓളം സുപ്രധാനമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വേണമെന്ന നിർദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബോംബ് കണ്ടെത്താനും നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ പരിശോധനകൾക്കുമായുള്ള നാല് സുപ്രധാന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇല്ലാത്തത്. കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ ആറ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കുറവ് ഉണ്ട്. നിലവിൽ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതോ കേടുവന്നതോ ആണ്.



കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഏറെനാളായി സിഐഎസ്എഫ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു തീരുമാനങ്ങളും ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ല. 300 കോടി രൂപ അടിയന്തരമായി ഈ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാക്കണമെന്നു നേരത്തെ സെക്രട്ടറിതല സമിതി നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതും ചെവികൊള്ളാൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി തയാറായിരുന്നില്ല.

English Summary: Security lapse at two airports in Kerala: reports