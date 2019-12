ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ അയോധ്യയിലെ തര്‍ക്കഭൂമിയില്‍ ക്ഷേത്രനിര്‍മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജികള്‍ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ചേംബറിലാണ് ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിച്ചത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു പുറമേ ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്, അബ്ദുള്‍ നസീര്‍, അശോക് ഭൂഷണ്‍, സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരാണു ബെഞ്ചില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടര മണിക്കൂര്‍ വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് ഹര്‍ജികള്‍ തള്ളിയത്. 18 ഹര്‍ജികളാണ് സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇതില്‍ എട്ടെണ്ണെം ഭൂമിതര്‍ക്ക കേസില്‍ കക്ഷികളായിരുന്നവര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജികളാണ്. ബാക്കി കേസുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണു നല്‍കിയതാണ്.

അഖിലേന്ത്യാ മുസ്‍ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡിനു വേണ്ടി മൗലാന മുഫ്തി ഹസ്ബുല്ല, മുഹമ്മദ് ഉമർ, മൗലാന മഹ്ഫുസുർ റഹ്മാൻ, മിഷ്ബഹദീൻ, ഹാജി നഹ്ബൂബ് എന്നിവർക്കു പുറമേ മുഹമ്മദ് അയൂബ് എന്നയാളുമാണ് ഹർജി നൽകിയിരുന്നത്. വിധിക്കെതിരെ ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ ഹിന്ദും ഹർജി നൽകിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 9ന് അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ 5 അംഗ ബെഞ്ചാണ് 2.77 ഏക്കര്‍ തര്‍ക്കഭൂമി മുഴുവന്‍ ക്ഷേത്രനിര്‍മാണത്തിനായി നല്‍കാനും അയോധ്യയില്‍ മുസ്‌ലിം പള്ളി നിര്‍മിക്കുന്നതിന് 5 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം സുന്നി വഖഫ് ബോര്‍ഡിനു നല്‍കാനും വിധിച്ചത്.

English Summary: Supreme Court Dismisses All Petitions Seeking Review Of Its Ayodhya Verdict