മന്ത്രിസഭാ വികസനം വൈകുന്നു; വാശിപിടിച്ച് ശിവസേനയും എൻസിപിയും

മുംബൈ ∙ ശിവസേനയും എൻസിപിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്നു രൂപീകരിച്ച മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടും വകുപ്പു വിഭജനവും, മന്ത്രിസഭാ വികസനവും നീളുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം മൂന്നു പാർട്ടികളിലെയും 2 പേർ വീതം 6 മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തെങ്കിലും വകുപ്പില്ലാ മന്ത്രിമാരായി തുടരുകയാണ്. ഇന്നോ, നാളെയോ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി മൂന്നു പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നടപടികൾ നീളുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണനിർവഹണത്തെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.



മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ നിയമസഭാ സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങാനിരിക്കെ, തങ്ങൾ ആരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമെന്ന ചോദ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വകുപ്പു വിഭജനം സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കാം. ആഭ്യന്തരം, നഗരവികസനം എന്നീ വകുപ്പുകൾക്കായി ശിവസേനയും എൻസിപിയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കമാണ് പ്രഖ്യാപനം നീളാൻ കാരണം. ഇരുപാർട്ടികൾക്കും ഇൗ വകുപ്പുകൾ വേണം.

മുംബൈ-നാഗ്പുർ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമൃദ്ധി എക്സ്പ്രസ് േവ പദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കാൻ ഉദ്ധവ് സർക്കാർ ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചു. പാതയ്ക്ക് ബാൽ താക്കറെയുടെ പേരു നൽകാനാണ് ഉദ്ധവ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കം. വാജ്പേയിയുടെ പേരിടാൻ ഫഡ്നാവിസ് സർക്കാർ നേരത്തെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന പാതയാണിത്.

ആഭ്യന്തരവും നഗരവികസനവും ശിവസേനയ്ക്കു ലഭിച്ചാൽ മറ്റു പ്രധാന വകുപ്പുകളിൽ പലതും വിട്ടുനൽകാൻ ശിവസേന തയാറായേക്കും. എൻസിപിക്ക് ധനം, ജലസേചനം, ഭവനം എന്നിവ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ലഭിച്ചേക്കും. റവന്യു, ഉൗർജം, പൊതുമരാമത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ കോൺഗ്രസിനു കിട്ടിയേക്കും. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം എൻസിപി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെ അജിത് പവാറിനാണു സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെടുന്നത്.

സ്വാധീനം നിലനിർത്താൻ ആഭ്യന്തരം

ആഭ്യന്തരം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വേണമെന്നതാണ് ശിവസേനയുടെ നിലപാട്. ഭരണത്തിലെ സ്വാധീനം നിലനിർത്താൻ അത് അനിവാര്യമാണെന്നു സേന കണക്കാക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കോൺഗ്രസിനോ, എൻസിപിക്കോ ലഭിച്ചാൽ തീവ്ര ഹിന്ദു നിലപാടുള്ള സനാതൻ സൻസ്ത അടക്കമുള്ള സംഘടനകളെ നിരോധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ശിവസേന മുന്നിൽ കാണുന്നു. കോൺഗ്രസിനും എൻസിപിക്കുമൊപ്പം കൈകോർക്കുന്നതിനൊപ്പം ഹൈന്ദവ നിലപാട് നിലനിർത്തി വോട്ട് ബാങ്ക് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയാണ് സേനയുടെ ലക്ഷ്യം.

പദ്ധതികൾ മുതലാക്കാൻ നഗരവികസനം

തങ്ങളുടെ തട്ടകമായ മുംബൈ അടക്കമുള്ള നഗരമേഖലകളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് നഗരവികസന വകുപ്പ് എന്നതാണ് ഇൗ വകുപ്പിനായി ശിവസേന ബലം പിടിക്കാനുള്ള കാരണം. മുംബൈ, താനെ അടക്കമുള്ള നഗരമേഖലകളിലെ വോട്ട് ബാങ്ക് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ശിവസേന ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനു നഗരവികസന വകുപ്പ് കയ്യിൽ വേണമെന്നതാണ് പാർട്ടി നിലപാട്. ‘ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോഡ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റ്’ എന്ന പേരിൽ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടാൻ ശിവസേന ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരമേഖലകളിൽ ബിജെപി പിടിമുറുക്കവെ, പ്രധാന കോർപറേഷനുകളിൽ കരുത്തു മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

English Summary: The wait for allocation of ministries in the newly-formed Uddhav Thackeray government