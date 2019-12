നിർഭയ കേസിൽ രണ്ട് ആരാച്ചാർമാർ; ഇനി വേണ്ടത് മരണ വാറണ്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ നിർഭയ കേസിൽ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള മരണ വാറണ്ട് ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി വൈകാതെ പുറപ്പെടുവിക്കും. പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതിനായി ആരാച്ചാർമാരെ വിട്ടുനൽകാൻ തീഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ട് ആരാച്ചാർമാരെ വിട്ടുനൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് തീഹാർ ജയിൽ അധികൃതർക്ക് യുപി ജയിൽ ഡിജിപി ആനന്ദ് കുമാർ മറുപടി നൽകി

അതേസമയം തീഹാർ ജയിലിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പട്യാല ഹൗസ് കോടതി മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ ഉടന്‍ തന്നെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കും. വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന പ്രതി അക്ഷയ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രിംകോടതി അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും. കേസിലെ പ്രതികളെ ഉടൻ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് നിർഭയയുടെ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

