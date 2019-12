‘ഉന്നാവിലേക്കാൾ ഭീകരമായിരിക്കും നിന്റെ അവസ്ഥ’: ബലാത്സംഗ ഇരയ്ക്ക് ഭീഷണി

ബഗ്പത് ∙ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ ഭീഷണി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ ചുമരിൽ ഭീഷണിക്കത്ത് പതിച്ചു.‘ഉന്നാവിലെ പെൺകുട്ടിയുടെതിനെക്കാൾ മോശമായിരിക്കും നിന്റെ അവസ്ഥ’ എന്നാണ് കത്തിൽ പറയുന്നത്.

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ബഗ്പതിലാണു സംഭവം. ഉന്നാവിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയെ ചുട്ടു കൊന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് മറ്റൊരു ഇരയ്ക്കെതിരെ ഭീഷണി. ഡൽഹിയിലെ മുഖർജി നഗറിൽ വച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. ജൂലൈയിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തില്‍ പ്രതിയെ ഡൽഹി പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഇയാൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി.

കേസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പെൺകുട്ടി ഡൽഹി കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് പെൺകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കത്ത് വീടിന്റെ ചുമരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ചുമരിൽ പതിച്ചിരുന്ന ഭീഷണിക്കത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പ്രതിയും അയാളുമായി അടുപ്പമുള്ള ചിലരുമാണ് ഭീഷണിക്കു പിന്നിലെന്നു കുടുംബം ആരോപിച്ചു.

ഒരു വർഷം മുൻപ് സുഹൃത്തിനൊപ്പം പോയ തന്നെ മദ്യവും ലഹരിമരുന്നും നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പെൺകുട്ടി പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച പ്രതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീണ്ടും പല തവണ പീഡിപ്പിച്ചതായും പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബദുവാൻ ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് ഇയാളെ പിന്നീട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിക്ക് പൂർണമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Woman Raped In Delhi Threatened With Fate "Worse Than Unnao"