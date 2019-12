പാലാരിവട്ടം∙ െകാച്ചിയിൽ നഗരമധ്യത്തിൽ യുവാവ് ലോറി കയറി മരിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രികൻ കൂനമ്മാവ് സ്വദേശി യദുലാലാണ് ദാരുണമായി െകാല്ലപ്പെട്ടത്. കൊച്ചിയിൽ റോഡിലെ കുഴിക്കു സമീപം വച്ചിരുന്ന ബോർഡ് തട്ടിയാണ് യുവാവ് കുഴിയിൽ വീണതെന്നും പിന്നാലെ വന്ന ലോറി യുവാവിന്റെ ദേഹത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.

ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് യദുലാൽ. പാലാരിവട്ടം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിനു മുന്നിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം.

English Summary: Youth killed in an accident in Kochi