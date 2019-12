ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടിഷ് പാര്‍ലമെന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആദ്യഫല സൂചനകള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സന് അനുകൂലം. പ്രതിപക്ഷമായ ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് നിരവധി സിറ്റിങ് സീറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായി. ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. ടോറികൾക്ക് വൻ ഭൂരിപക്ഷമാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റ് നിലനിര്‍ത്തിയെങ്കിലും വരും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ നയിക്കാനില്ലെന്നു ലേബര്‍ നേതാവ് ജെറമി കോര്‍ബിന്‍ പറഞ്ഞു.

ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് പല സിറ്റിങ് സീറ്റുകളും നഷ്ടമായി. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു ശേഷമാണ് ലേബറിന്റെ പല ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലും കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് എംപിമാര്‍ എത്തുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളില്‍ മണ്ഡല രൂപീകരണത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായും. 357 സീറ്റുകള്‍ കണ്‍സര്‍വേറ്റീവുകള്‍ക്കു ലഭിക്കുമെന്നാണ് എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലസൂചന. 2017 തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാള്‍ 39 എണ്ണം അധികം.

86 സീറ്റിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ടോറികൾ അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചിക്കുന്നത്. ബി.ബി.സി, ഐ.ടി.വി, സ്കൈ ന്യൂസ് എന്നിവയ്ക്കായി നടത്തിയ എക്സിറ്റ് പോളിൽ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ ലേബറിന് പ്രവചിക്കുന്നത് 191 സീറ്റുകൾ മാത്രം.

650 സീറ്റുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 326 സീറ്റുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിനാവശ്യം. ബ്രെക്സിറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച അനിശ്ചിതത്വം മൂലം നാലു വർഷത്തിനിടയിലെ മൂന്നാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. ബ്രെക്സിറ്റ് നടപ്പാക്കും എന്നതായിരുന്നു ബോറിസ് ജോണ്‍സന്‍റെ മുഖ്യവാഗ്ദാനം. മറ്റൊരു ജനഹിതപരിശോധനയാണ് ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത്.

English Summary: Boris Johnson on course for crushing UK election victory