അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സ്വത്തുക്കളുടെ ലേലം ജനുവരിയിൽ

മുംബൈ ∙ അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ 13 വസ്തുവകകൾ ലേലം ചെയ്യുന്നു. കുടുംബ സ്വത്തുക്കൾ അടക്കം കൊങ്കൺ മേഖലയിലെ രത്‌നഗിരി ജില്ലയിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ലേലം ചെയ്യുന്നത്. മാവിൻതോട്ടം, ഫാം ഹൗസ്, പെട്രോൾ പമ്പ്, ഇരുനില ബംഗ്ലാവ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ലേല പട്ടികയിലുള്ളത്.



നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ജനുവരിയിൽ ലേലം നടത്താനാകുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ദാവൂദിന്റെ പിതാവും മുംബൈ പൊലീസിൽ കോൺസ്റ്റബിളുമായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം കസ്കർ നിർമിച്ചതാണു രത്നഗിരിയിലെ ഇരുനില ബംഗ്ലാവ്. ദക്ഷിണ മുംബൈ പക്മോഡിയ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള വീട് നേരത്തെ ലേലം ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Dawood’s properties in Ratnagiri to be auctioned