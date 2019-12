പാസ്പോട്ടിൽ താമര: പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം, സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ പുതിയ പാസ്‌പോർട്ടുകളിൽ താമര ചിഹ്നം അച്ചടിച്ചത് വ്യാജ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. മറ്റ് ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. വിഷയം ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണു പ്രതികരണം.



കോഴിക്കോട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ പാസ്‌പോർട്ടുകളിൽ താമര ചിഹ്നം അച്ചടിച്ച വിഷയം കോൺഗ്രസ് എംപി എം.കെ രാഘവൻ പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മറുപടി. ഒരു പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത എടുത്തുയർത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച അദ്ദേഹം സർക്കാരിന്റെ ‘കാവിയണിക്കുന്ന’ നടപടിയാണെന്നും പറഞ്ഞു.

ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ (ഐസി‌എ‌ഒ) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ‘താമരയ്‌ക്ക് പുറമെ മറ്റു ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ അത് താമരയാണ്, അടുത്ത മാസം മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകാം. ദേശീയ പുഷ്പം, ദേശീയ മൃഗം പോലെ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങളാണിത്’– വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

Eglish Summary: Lotus Symbol On Passports Is Part Of Security Feature: Foreign Ministry