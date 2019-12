നീറ്റ് ആൾമാറാട്ടം: അപരന്മാരുടെ ചിത്രം രാജ്യമെങ്ങും പ്രദർശിപ്പിക്കും

ചെന്നൈ ∙നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്കായി പരീക്ഷയെഴുതിയ 9 അപരന്മാരുടെ പേരും ചിത്രവും രാജ്യത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കും. നീറ്റ് ആൾമാറാട്ടക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സിബിസിഐഡി എസ്പി സി.വിജയകുമാറിന്റെ അഭ്യർഥന കണക്കിലെടുത്തു മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണു മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡീനുമാർക്കു നിർദേശം നൽകിയത്.



നീറ്റ് ആൾമാറാട്ടക്കേസ് പുറത്തുവന്നിട്ടു മൂന്നു മാസമായി. ഇതുവരെ എട്ടു വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അറസ്റ്റിലായി. തട്ടിപ്പു നടത്തിയവർക്കായി 9 അപരന്മാർ പരീക്ഷയെഴുതിയതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ചിത്രവും പേരും മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡീനുമാർക്കു അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല.

ഇതിനെത്തുടർന്നാണു മെഡിക്കൽ കോളജ് നോട്ടിസ് ബോർഡിൽ ഇതു പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പരീക്ഷയെഴുതിയവർ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികളോ, മെഡിക്കൽ പിജി വിദ്യാർഥികളോ ആണെന്നാണു നിഗമനം. ഇവരെ കണ്ടെത്താതെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോകില്ലെന്നു വ്യക്തമായതോടെയാണു പൊലീസിന്റെ നീക്കം.

English Summary: NEET Scam; The image of all strangers will be displayed around the country