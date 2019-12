റേപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ: പൗരത്വ ബില്ലിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധതിരിക്കാനുള്ള ബിജെപി തന്ത്രമെന്ന് ശശി തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘റേപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ പരമാർശത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽഗാന്ധി നടത്തിയത് വളരെ സാധാരണമായ പ്രസ്താവനയാണെന്നും മാപ്പു പറയേണ്ടതില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ. ഇരുസഭകളിലും വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും നടപടികൾ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് പൗരത്വ (ഭേദഗതി) ബില്ലിനെതിരായ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമാണിത്.



സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് സാധാരണമായ പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയതെന്നു പാർലമെന്റിനു പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ തരൂർ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് സ്ത്രീപിഡനക്കേസുകൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മോദി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ റാലിയിൽ രാഹുൽ റേപ്പ് ഇന്ത്യ പരാമർശം നടത്തിയത്.

മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് മോദി പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും റേപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ പാർലമെന്റിൽ ബിജെപി വനിതാ എംപിമാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: 'No question of apologising'; Shashi Tharoor backs Rahul over rape comment row