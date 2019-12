പാർട്ടി വിടില്ലെന്ന് പങ്കജ: താമര ചിഹ്നവും മോദി ചിത്രവും ഇല്ലാതെ യോഗം

മുംബൈ ∙ താൻ ബിജപി വിടില്ലെന്നും എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി അംഗത്വം ഒഴിയുമെന്നും ബിജെപി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ പങ്കജ മുണ്ടെ. വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച ശേഷം പങ്കജ മറാഠ്‌വാഡയിൽ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൽ അത്തരത്തിലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള മറാഠ്‍വാഡയിലേക്ക് സർ‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ എത്തിക്കാനായി ജനുവരി 27ന് ഒൗറംഗാബാദിൽ ഏകദിന ഉപവാസവും ജനുവരിയിൽ സംസ്ഥാന പര്യടനവും നടത്തും.



ബിജെപിയിൽ ഫഡ്നാവിസ് വിഭാഗത്തിനെതിരെ പങ്കജ മുണ്ടെയും ഏക്നാഥ് ഖഡ്സെയും നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണു ഗോപിനാഥ് മുണ്ടെയുടെ ജന്മവാർഷിക ദിനമായ ഇന്നലെ ജന്മഗ്രാമമായ പർളിയിൽ മകൾ പങ്കജ അനുയായികളുടെ പൊതുസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

പങ്കജയും ഖഡ്സെയും അടക്കമുള്ള മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരായ നേതാക്കളെ ഫഡ്നാവിസ് അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത്തവണ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കജയുടെയും തന്റെ മകൾ രോഹിണിയുടെയും പരാജയത്തിനു കാരണം ഫഡ്നാവിസ് ആണെന്നു ഖഡ്സെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരുവരും ബിജെപി വിട്ടേക്കുമെന്ന പ്രചാരണത്തിനിടെയായിരുന്നു യോഗം.

ബിജെപിയുടെ താമര ചിഹ്നമോ, പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ പതിവുള്ള നരേന്ദ്ര മോദി ചിത്രങ്ങളോ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു പങ്കജ മുണ്ടെയുടെ സമ്മേളനത്തിനുള്ള വേദിയും മൈതാനവും. ഇത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയെങ്കിലും താൻ പാർട്ടി വിടില്ലെന്നും തനിക്കെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവരെ ബിജെപി നേതൃത്വം കണ്ടെത്തണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏതെങ്കിലും പദവിക്കു വേണ്ടി സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കാനാണു തന്റെ നീക്കങ്ങളെന്നാണു മറ്റൊരു പ്രചാരണം. തന്റെ പിതാവ് അടക്കം ഒരുപാടു പേരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ബാക്കി ഫലമാണ് ഇൗ പാർട്ടിയെന്നും അത് ചിലർ കൈപ്പിടിയിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നോക്കിയിരിക്കാനാവില്ലെന്നും പങ്കജ തുറന്നടിച്ചു.

നാല് പതിറ്റാണ്ടായി പാർട്ടിക്കായി പ്രവർത്തിച്ചയാളാണു താനെന്നും എന്നാൽ, തങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകണം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചില നേതാക്കളുടെ നിലപാടെന്നും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവു കൂടിയായ ഏക്നാഥ് ഖഡ്സെ ആരോപിച്ചു. ഗോപിനാഥ് മുണ്ടെയുടെ അനുമതിയോടെ ഫഡ്നാവിസിനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ച ആളാണു താനെന്നും എന്നിട്ടും മുണ്ടെയുടെ മകൾക്ക് പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഫഡ്നാവിസിനെ പരോക്ഷമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി ഖഡ്സെ പറഞ്ഞു.

‘നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ, സീറ്റ് നൽകിയില്ല. മകൾക്ക് സീറ്റ് അനുവദിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നു’– ഖഡ്സെ ആരോപിച്ചു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീലും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

