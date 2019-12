തിരുവനന്തപുരം∙സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫിസുകളില്‍ വിജിലന്‍സ് മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം എടുക്കുന്ന സാമ്പിളുകള്‍ കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും, പൊതുജനങ്ങള്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫിസുകളില്‍ നല്‍കുന്ന പരാതികള്‍ റജിസ്റ്ററുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്നും നിരവധി പരാതികൾ വിജിലൻസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.



ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കടയുടമകള്‍ക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ പിഴ ഈടാക്കി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സഹായിക്കുന്നതായും മായം ചേര്‍ക്കുന്ന സാമ്പിളുകള്‍ കണ്ടെത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

English Summary: Vigilance to conduct raid in food safety Offices all over kerala