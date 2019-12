കുഴപ്പക്കാരെ മുഖം നോക്കി പിടിക്കും; തുറമുഖങ്ങളിൽ നിർമിത ബുദ്ധി ക്യാമറ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തീരദേശ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്ന ഇന്റലിജൻസ് നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറമുഖങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) ക്യാമറകളുമാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ സുരക്ഷാസേനകൾ സംശയിക്കുന്നവർ തുറമുഖത്തെത്തിയാൽ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അപായ സന്ദേശം നൽകാന്‍ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനമുള്ള ക്യാമറകൾക്കു കഴിയുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

ഫിഷറീസ് വകുപ്പും തുറമുഖ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗവും സംയുക്തമായാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാലു തുറമുഖങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കെൽട്രോണ്‍ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ നൽകും. മുനമ്പത്ത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് മറ്റു തുറമുഖങ്ങളിലും ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.



ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മറ്റു വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗത്തിലാണ് തീരദേശ സുരക്ഷയ്ക്ക് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദേശം ഉയർന്നത്. തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾ തീരദേശം വഴി നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ. പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ വഴി കടന്നു പോകുന്ന വളളം, ബോട്ട് എന്നിവയിലെ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോയും വിഡിയോയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറകൾ പകർത്തും. ചെറിയ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളാണു സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം പോലുള്ള വലിയ തുറമുഖങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



വിഴിഞ്ഞത്തെ ലീവേർഡ്, സീവേർഡ് വാർഫുകളിലും തൊഴിലാളികൾ വളളമിറക്കുന്നതും തിരികെ വരുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ആദ്യഘട്ടമായി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കും. വിഴിഞ്ഞം മീൻപിടുത്ത തുറമുഖത്തിന്റെ 600 മീറ്ററോളം പരിധിയിലുളള ദൃശ്യങ്ങളും അതുവഴി കടന്നുപോകുന്നവരുടെ രൂപവും വളരെ ക്യത്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുളള ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. മീൻപിടിത്ത തുറമുഖം വഴി ആഴക്കടൽ-തീരക്കടൽ മീൻപിടിത്തം നടത്തുന്ന വളളങ്ങളെയും തൊഴിലാളികളെയും നീരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കും.‌‌ ‌



ക്യാമറകൾ പകർത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളും ദ്യശ്യങ്ങളും അനുബന്ധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, പൊലീസ് ആസ്ഥാനം, ഫിഷറീസ് കൺട്രോൾ റൂം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലഭിക്കും. ഇവിടെനിന്നു വിവരങ്ങൾ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കു കൈമാറും. അടുത്തവർഷം പകുതിയോടെ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനാകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ.

