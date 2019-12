ബെംഗളൂരു∙ ഇപ്പോഴുള്ള 3 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കു പുറമെ, 2 പേർക്കു കൂടി ഈ പദവി നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിലേക്ക് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ. ആന്ധ്രയിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ 5 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുള്ളത്.



കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ജനതാദളിൽ നിന്നും കൂറുമാറിയെത്തി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച 11 പേർക്കും യെഡിയൂരപ്പ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉറപ്പു നൽകിയതോടെ, പദവികൾക്കായി ബിജെപിയിൽ തർക്കം മുറുകുകയാണ്. നേതാക്കളെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ട് മന്ത്രിസഭാ വികസനം 22 ന് ശേഷമേ ഉണ്ടാകൂ.

സിദ്ധരാമയ്യയെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച് കൂറുമാറ്റക്കാർ

ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് മല്ലേശ്വരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യയെ സന്ദർശിച്ച് ഗോഖക് എംഎൽഎ രമേഷ് ജാർക്കിഹോളിയും ഹിരേക്കേരൂർ എംഎൽഎ ബി.സി പാട്ടീലും. കോൺഗ്രസ്- ദൾ സഖ്യസർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപിക്കു കൂട്ടുനിന്നവരിൽ പ്രമുഖരാണിവർ. ബിജെപിയിലേക്കു കൂറുമാറിയതിന് മുൻ സ്പീക്കർ രമേഷ് കുമാർ അയോഗ്യരാക്കിയ 17 പേരിൽ മുൻനിരയിലുള്ളവരാണ് ഇരുവരും. കോൺഗ്രസിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അടുത്ത അനുയായികൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇവർ. സിദ്ധരാമയ്യ ഇന്ന് ആശുപത്രി വിടും.

സിദ്ധരാമയ്യ ഇപ്പോഴും എന്റെ നേതാവ്: രമേഷ് ജാർക്കിഹോളി

സിദ്ധരാമയ്യയെ എന്റെ ഗുരുവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച രമേഷ് ജാർക്കിഹോളി, താൻ പാർട്ടി മാറിയെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചെയ്താലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും തന്റെ നേതാവാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി. മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ മുറിച്ചുമാറ്റാനാകില്ല. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നു സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ജാർക്കിഹോളി ആശംസിച്ചു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത അയോഗ്യനായ കെപിജെപി എംഎൽഎ ആർ.ശങ്കറും സിദ്ധരാമയ്യയെ സന്ദർശിച്ചു.

