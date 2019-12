പിതാവ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമം വിനയായി; ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല 3 മാസം കൂടി വീട്ടുതടങ്കലിൽ

ശ്രീനഗർ ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിതാവ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമം വിനയായതു മകന്. നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയുടെ വീട്ടുതടങ്കൽ മൂന്നു മാസം കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചു. പൊതുസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമാണിത്. മുന്നു തവണ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിൽ ലോക്സഭാംഗവുമായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി റദ്ദാക്കിയ ഓഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്. സബ് ജയിലായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ശ്രീനഗറിലെ വസതിയിലാണ് അദ്ദേഹം. ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയുടെ പിതാവ് ഷേയ്ഖ് അബ്ദുല്ലയാണ് 1978 ൽ പൊതുസുരക്ഷാ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. മരം കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളെ കുടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ നിയമം നടപ്പാക്കിയത്. ഇതനുസരിച്ച് വിചാരണ കൂടാത ഒരാളെ രണ്ടു വർഷം വരെ ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കാനാവും.

ആദ്യമായാണ് പൊതുസുരക്ഷാ നിയമം ഒരു മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാവിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭീകരർ, വിഘടനവാദികൾ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെയാണ് സാധാരണയായി ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയുടെ മകനും ജമ്മു കശ്മീർ മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഒമർ അബ്ദുല്ല, ജമ്മു കശ്മീർ മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി നേതാവുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തി എന്നിവരടക്കം അനവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇപ്പോഴും വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്. പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയുടെ കത്ത് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.



English Summary: Farooq Abdullah's detention in Jammu and Kashmir extended for 3 months