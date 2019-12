തിരുവനന്തപുരം∙ കോടതിക്കെതിരെ തെറ്റായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി. സുധാകരൻ. പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്ത് തെറ്റായി വാർത്ത നൽകി. കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെന്നും മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

‘ചില മാധ്യമങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് കുറച്ച് കാലമായി വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. ഇന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ ഞാൻ കോടതിക്കെതിരെ പറഞ്ഞുയെന്ന തരത്തിൽ എന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് തെറ്റായ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. കോടതി പറയുന്നത് അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞാൻ കോടതിക്കെതിരെ തെറ്റായി ഒരു പരാമർശവും നടത്തിയിട്ടില്ല.’ - മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോയും കുറിപ്പിനൊപ്പം പോസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച ഹൈക്കോടതിക്കുള്ള മന്ത്രിയുടെ മറുപടിയാണ് വിവാദമായത്. റോഡിലെ കുഴിയില്‍വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മരിച്ചതില്‍ ഒന്നാകെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. കുഴിയടക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ട്. കോടതികളില്‍ കേസുകള്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ജഡ്ജിമാരുടെ കുറ്റംകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാനാകുമോയെന്നുമായിരുന്നു സുധാകരന്റെ വാക്കുകൾ.

പാലാരിവട്ടത്ത് റോഡിലെ കുഴിയില്‍ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചതില്‍ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ജലവിഭവ വകുപ്പിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. തന്റെ വകുപ്പ് നടപടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോള്‍ പൊതുവില്‍ ഒരു വിമര്‍ശനം ശരിയല്ലെന്നും സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു. കോടതികളില്‍ സ്റ്റാഫും ജഡ്ജിമാരും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് കേസുകള്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ജഡ്ജിമാരുടെ കുറ്റമായി കാണാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യവും മന്ത്രി ഉയര്‍ത്തി. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ വന്നതിന് ശേഷം കോടതി കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി എഴുനൂറുകോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

