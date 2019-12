സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക മഴ; പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ടും ഗതാഗതക്കുരുക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക മഴ. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ വയനാട് വരെയുള്ള പതിനൊന്നു ജില്ലകളിൽ വരുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

വടക്കു കിഴക്കൻ കാലവർഷം സജീവമായതിനെ തുടർന്നാണ് മഴ ശക്തമായത്. കൊച്ചിയില്‍ മറൈന്‍ഡ്രൈവിലും മേനക ജംക്‌ഷനിലും റോഡില്‍ വെള്ളം കയറി. പനമ്പള്ളിനഗറില്‍ സര്‍വീസ് റോഡുകളിലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായി.

ഒാടകള്‍ കവിഞ്ഞ് ചെളിവെള്ളം റോഡില്‍ നിറഞ്ഞത് കാല്‍നടയാത്രക്കാരെ ഏറെ വലച്ചു. റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടുമൂലം പലയിടത്തും ഗതാഗതകുരുക്കും രൂക്ഷമാണ്. ആലപ്പുഴയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി.

English Summary : Heavy rain in different parts of Kerala