വാഷിങ്ടന്‍ / ബെയ്ജിങ് ∙ ഒന്നര വര്‍ഷമായി തുടരുന്ന വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന് താല്‍ക്കാലിക വിരാമമിട്ട് അമേരിക്കയും ചൈനയും. ഞായറാഴ്ച പുതിയ തീരുവ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാരക്കരാറിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിനു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് അനുമതി നല്‍കിയതായും കരാരില്‍ ഇരുരാഷ്ട്രങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചതായും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ ചൈനീസ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പ്രാഥമിക കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കരാര്‍ പ്രകാരം ചൈനീസ് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് യുഎസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന 15 ശതമാനം നികുതി പകുതിയാക്കും. കരാര്‍ പ്രകാരം യുഎസിനു നല്‍കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഇളവുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ചൈന തയാറായില്ല.

160 മില്യൻ ഡോളര്‍ മൂല്യം വരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കു വര്‍ധിച്ച തീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള യുഎസ് നീക്കത്തിനിടെയാണ് ചൈനയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ കീഴടങ്ങല്‍. കരാര്‍ നിലവില്‍ വന്നതോടെ ചൈനീസ് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള നികുതി വർധന മരവിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കയില്‍നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ചൈന വാങ്ങുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് യുഎസ് കരാറില്‍ ഒപ്പിടുന്നതെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. 20 മാസമായി തുടരുന്ന തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാന്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ നടന്ന അനുരഞ്ജന ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചൈന അയഞ്ഞത്. യുഎസിലെ പ്രധാന കാര്‍ഷിക ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കുമേലുള്ള നികുതി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തോടെ ചൈനയ്ക്കു മേല്‍ സമ്മർദം ചെ‌ലുത്തിയിരുന്ന വ്യാപാര യുദ്ധത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിയാന്‍ യുഎസ് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

വ്യാപാരത്തര്‍ക്കം തുടങ്ങിയതിനുശേഷം മൂന്നുതവണ ചൈന യുഎസില്‍നിന്ന് ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന പന്നിയിറച്ചിക്കുള്ള നികുതി 12 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 72 ശതമാനമാക്കിയിരുന്നു. ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കുമേല്‍ യുഎസ് വര്‍ധിച്ച തീരുവ ചുമത്തിയതിനു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഇത്. സോയാബീന്റെ നികുതി മൂന്നില്‍നിന്ന് 33 ശതമാനമായും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ഡിസംബര്‍ ആദ്യം ചൈന സ്വരം മാറ്റി. പന്നിയിറച്ചിയുടെയും സോയാബിന്റെയും തീരുവ വര്‍ധിപ്പിച്ച തീരുമാനം പിന്‍വലിച്ചു.

യുഎസിലെ പ്രധാന കാര്‍ഷിക വിളകളിലൊന്നായ സോയാബീനു മേല്‍ ചൈന കൂടുതല്‍ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് യുഎസ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കേറ്റ കനത്ത അടിയായിരുന്നു. യുഎസിൽനിന്നുള്ള പന്നിയിറച്ചിയുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്താവ് ചൈനയാണ് എന്നതിനാലും പന്നിയിറച്ചിയുടെയും സോയാബീന്റെയും തീരുവ വര്‍ധന പിന്‍വലിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ തീരുമാനം എല്ലാ പിണക്കങ്ങളും മറക്കാന്‍ യുഎസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

അമേരിക്ക-ചൈന വാണിജ്യ യുദ്ധത്തിൽ മെച്ചമുണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കാണെന്നും യുഎസിനെ പോലെ അതിശക്തമായ രാജ്യത്തോട് കൊമ്പുകോര്‍ക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കുവെന്നും ചൈന മനസ്സിലാക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ അതീവശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുന്ന ചൈന, ഇന്ത്യ യുഎസുമായി സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയുമായും ഒരുപരിധി വരെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ചൈന ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുന്നതും വാണിജ്യ കണ്ണിലൂടെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കികാണുന്നതു കൊണ്ടാണെന്നും നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ചൈനീസ് ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ പ്രധാന മാര്‍ക്കറ്റായ യുഎസിനോടും ഇന്ത്യയോടും എന്നും ഉടക്കിനില്‍ക്കുന്നതും ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന തിരിച്ചറിവും ചൈനയ്ക്കുണ്ട്.

2020 ല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനിരിക്കെ ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാരയുദ്ധം പൊടുന്നനെ അവസാനിക്കുന്നത് ഏതുവിധത്തിലാണ് തന്നെ ബാധിക്കുകയെന്ന ശങ്ക ട്രംപിനുണ്ടായിരുന്നതായി നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ചൈന ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത സാധനങ്ങള്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലേക്കു തള്ളുന്നുവെന്നായിരുന്നു യുഎസ് ഏക്കാലവും ശക്തമായി ഉയര്‍ത്തുന്ന ആരോപണം. യുഎസ് ഡോളറിന്റെ വ്യാജന്‍ ചൈനയില്‍ വ്യാപകമായതും ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ സ്വരം കടുപ്പിക്കാന്‍ യുഎസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ആഭ്യന്തര കലാപം യുഎസിന്റെ ആശീര്‍വാദത്തോടെയാണെന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ത്തിയ ചൈന സൈനിക ശക്തി പ്രകടമാക്കി യുഎസിനെതിരെ പരസ്യവെല്ലുവിളി നടത്തിയിരുന്നു.

ചൈനയ്ക്കു മേല്‍ ചുമത്തിയ വ്യാപാര തീരുവ 50 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചെന്നും ഡിസംബര്‍ 15 ഓടെ നിലവില്‍ വരുമെന്നും ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ചൈനയിലെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലോക ബാങ്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത് യുഎസ് എതിര്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട് മാറ്റം. ‘എന്തിനാണ് ചൈനയ്ക്ക് ലോക ബാങ്ക് പണം കടംകൊടുക്കുന്നത്? ചൈന സമ്പന്ന രാജ്യമാണ്. പണമില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ സ്വയം കണ്ടെത്തണം. ഈ പരിപാടി നിര്‍ത്തൂ’- ലോകബാങ്ക് പണം അനുവദിച്ചതിനു പിന്നാലെ ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത വര്‍ഷം നവംബറില്‍ നടക്കുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്‍പു കരാറില്‍ ഒപ്പുവയ്‌ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന മുന്‍ നിലപാടില്‍ നിന്ന് ട്രംപ് പിന്നോട്ടുപോകാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഈ മാസമാദ്യം, യുഎസിന്റെ യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ക്ക് ഹോങ്കോങ്ങില്‍ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ചൈനയും നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വാണിജ്യ യുദ്ധമുണ്ടായാല്‍ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടിവരികയെന്നതിനുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണമായിരുന്നു ചൈന. അമേരിക്കന്‍ ടെക്നോളജിയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന തങ്ങള്‍ക്ക് അധികം താമസിയാതെ വന്‍തിരിച്ചടി നേരിടാമെന്ന തിരിച്ചറിവില്‍ അവരിപ്പോള്‍ ഏകദേശം രണ്ടു കോടി കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ടെക്നോളജി രംഗത്ത് ചൈന കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റം അമേരിക്കയുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കും അപ്പുറമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കമ്പനികള്‍ക്കും മറ്റും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിക്കിട്ടാനുളള ഒരു നിര്‍മാണശാല എന്ന നിലയില്‍ നിന്ന് ചൈന വളര്‍ന്നതാണ് യുഎസിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതും.



