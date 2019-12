തൃശൂർ ∙ പ്രവാസി നിക്ഷേപ അബന്ധങ്ങളും തട്ടിപ്പുകളും ഒഴിവാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവാസി നിക്ഷേപ സഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഇതിനായി സർക്കാർ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും ജില്ലാതലത്തിൽ തന്നെ സഹായ കേന്ദ്രം ആവശ്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു. പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിനായി കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ് വഴി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന ‘പ്രവാസി ‍ഡിവിഡന്റ് പദ്ധതി’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

English Summary: Pravasi deposit help centers needed to avoid fraud says Pinarayi vijayan