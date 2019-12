പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം; സന്തോഷ് ട്രോഫി മൽസരങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചു

ഐസ്വാൾ ∙ മിസോറമിൽ നടത്താനിരുന്ന സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ റൗണ്ട് മൽസരങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചു. ജനുവരിയിൽ നടത്താനിരുന്ന മൽസരങ്ങൾ ഏപ്രിലിലേക്കു മാറ്റി. ഏപ്രിലിൽ മിസോറമിൽ തന്നെ ടൂർണമെന്റ് നടത്തുമെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്‍ അറിയിച്ചു. വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മൽസരങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ജനുവരി 10 മുതല്‍ 23 വരെയാണ് ഫൈനല്‍ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: Santhosh trophy final round matches postponed to april due to protest against citizenship amendment law