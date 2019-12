ലക്നൗ∙ ഉന്നാവിൽ പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയെ തീവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പ്രക്ഷോഭം കെട്ടടങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ യുപിയില്‍ വീണ്ടും പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു തീകൊളുത്തി. 90 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കാൻപുരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പതിനെട്ടുകാരിയെ ബന്ധുവായ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ പീഡിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. ഫത്തേപുർ ജില്ലയിലെ ഹുസൈൻഹജിലാണ് സംഭവം. പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അഞ്ചു സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം. ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പെൺകുട്ടി ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. ഫത്തേപുർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും പൊലീസ് മേധാവിയും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു. പ്രതിക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന സമയത്താണ് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നും തീകൊളുത്തിയതെന്നും ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ പരാതിയിലാണ് യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. അടുത്തടുത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നെന്നും വിവാഹം കഴിയുന്നതുവരെ രണ്ടായി താമസിക്കാൻ ഇന്ന് കൂടിയ പഞ്ചായത്തിൽ പറഞ്ഞുരുന്നതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

പ​ഞ്ചായത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് തീകത്തി പുകയുയർന്നതെന്നും ആ സമയത്ത് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന യുവാവ് പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിലാണ് യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്തതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

