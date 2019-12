എത്ര രസകരമെന്ന കുറിപ്പുമായി അനുപ്രിയയുടെ മരണം; കാമുകന്‍ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്∙ മുക്കത്തെ ദലിത് പെൺകുട്ടി അനുപ്രിയയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാമുകന്‍ റിനാസിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു നടപടി. വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അനുപ്രിയയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന യുവാവിനെ പൊലിസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അനുപ്രിയയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

മരണത്തിനു കാരണക്കാരായവരെ നിയമത്തിനു മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കേസില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ പലരും ശ്രമിക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്.

‘ശരിക്കും മരണം എത്ര രസകരമാണ്’, ആത്മഹത്യയുടെ തലേദിവസം നോട്ട് ബുക്കില്‍ അനുപ്രിയ കുറിച്ച വരികളാണിത്. മരണത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് 17കാരിയുടെ കലുഷിതമായ മനസാണ് ഡയറിയില്‍ നിറയെ. പ്രണയം തലയ്ക്കു പിടിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ ചിന്തകളും. ചൊവ്വാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് സ്കൂള്‍ യൂണിഫോമിലാണ് അനുപ്രിയയെ വീടിനകത്ത് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്.



‌ഇതരമതസ്ഥനായ യുവാവുമായുള്ള പ്രണയം ഏറെ വൈകിയാണ് വീട്ടുകാര്‍ അറിഞ്ഞത്. കാമുകനാണോ മരണകാരണമായതെന്നു സംശയിക്കുന്നു. കാമുകനായ യുവാവിനെപ്പറ്റി വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം. സ്കൂളിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മികവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് അനുപ്രിയ.

കലോല്‍സവങ്ങളില്‍ അനുപ്രിയ വാരിക്കൂട്ടിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ട്രോഫികളും വീട്ടില്‍ അനാഥമായി ചിതറികിടക്കുന്നു. എന്‍സിസി യൂണിഫോം അണിഞ്ഞുള്ള ഫോട്ടോ വച്ച അതേ മുറിയാണ് അനുപ്രിയ ആത്മഹത്യയ്ക്കും തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ അസ്വാഭാവികതയൊന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. എങ്കിലും മരണകാരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പൊലീസിന്‍റെ തീരുമാനം.

English: Youth taken into custody on dalit girl suicide