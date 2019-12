പ്രത്യേകമായി ഹർത്താൽ നടത്തുന്നതു ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും: സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തു ചില സംഘടനകള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹര്‍ത്താലിനെ എതിര്‍ത്ത് സിപിഎം. ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളില്‍ നിന്നു പിന്തിരിയണമെന്നും മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ കെണിയില്‍ പെടുന്നതിനു തുല്യമാണിതെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചു.

ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് ഇടതു സംഘടനകൾ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. നാളെ കേരളത്തിൽ ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഇത്തരം ജനകീയ ഐക്യം വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചില സംഘടനകൾ പ്രത്യേകമായി ഹർത്താൽ നടത്തുന്നതു ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും സിപിഎം അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഹര്‍ത്താലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കര്‍ മുസ്‍ലിയാര്‍ പ്രതികരിച്ചു. സര്‍ക്കാരിനെ സമരം ചെയ്തു തോല്‍പിക്കുകയല്ല ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഹർത്താലുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് യൂത്ത് ലീഗും ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary : CPM against hartal announced by certain groups in Kerala on tuesday