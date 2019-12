പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം; ബംഗാളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്ക്

കൊൽക്കത്ത∙ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന ബംഗാളിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സർവീസുകൾക്കു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. മാൽഡ, മുർഷിദാബാദ്, ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ, ഹൗറ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിലക്കിയത്. നോർത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ ബരാസാത്, ബാസിർഹട്ട് സബ് ഡിവിഷനുകളിലും സൗത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ ബരുയ്പൂർ, കാനിങ് സബ്ഡിവിഷനുകളിലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.



പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മുർഷിദാബാദിൽ യാത്രക്കാരില്ലാത്ത അഞ്ചു ട്രെയിനുകളാണു തീവെച്ചു നശിപ്പിച്ചത്. ബംഗാൾ തലസ്ഥാനമായ കൊൽക്കത്തയ്ക്കു സമീപത്തെ ഹൗറയിൽ 15 ഓളം ബസുകൾക്കും പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടു. പുറത്തുനിന്നെത്തിയവരാണു സംസ്ഥാനത്തു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ബംഗാൾ സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചു. തുടർച്ചയായുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കാതെ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കുന്നതിനു ചിലർ ശ്രമം നടത്തുന്നതായും ബംഗാൾ സര്‍ക്കാർ ആരോപിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു വഴികള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതെന്നു സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.



പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ വലിയ അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്കാണ് ബംഗാളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഞായറാഴ്ച റദ്ദാക്കി. നോർത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ ദേഗംഗ, ഖർദ– കല്യാണി എക്സ്പ്രസ് വേ, അംദാങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞേക്കുമെന്നും വിവരമുണ്ട്.



ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺ‍ഗ്രസും കോൺഗ്രസും സംസ്ഥാനത്തു സമാധാന റാലികൾ നടത്തി. മന്ത്രിമാരെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും അണിനിരത്തിയായിരുന്നു തൃണമൂലിന്റെ നീക്കം. സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതായി ബിജെപി ആരോപിച്ചു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബംഗാളിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്നും മമത ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. പഞ്ചാബ്, കേരള സർക്കാരുകളും ബംഗാളിന്റെ അതേ നിലപാടാണു വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്.



