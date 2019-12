ന്യൂനപക്ഷ വിവേചനം, നിർബന്ധിത മതംമാറ്റം; പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ യുഎൻ കമ്മിഷൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ പാക്കിസ്ഥാനിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇമ്രാന്‍ ഖാൻ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തി യുഎൻ കമ്മിഷൻ. യുഎന്നിലെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വുമൺ കമ്മിഷനാണ് (സിഎസ്ഡബ്ല്യു) പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. വിവേചനപരമായ നിയമനിർമാണത്തിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള ജനങ്ങളിലെ ‘തീവ്രമായ മാനസികാവസ്ഥ’ യെ സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം. കമ്മിഷന്റെ 47 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിമർശനം.



‘പാക്കിസ്ഥാനിലെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ആക്രമണത്തിൽ’ എന്നു പേരിട്ട റിപ്പോർട്ട് ഡിസംബറിലാണു പുറത്തുവിട്ടത്. യുഎൻ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിലിന് കീഴിലാണ് സിഎസ്ഡബ്ല്യു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ക്രിസ്ത്യന്‍, ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങള്‍ കഷ്ടപ്പാടിലാണ്. ഇവരിൽതന്നെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും മതം മാറി മുംസ്‍ലിം യുവാക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നതു നൂറു കണക്കിനു യുവതികളാണ്. കുടുംബത്തിലേക്കു തിരികെ വരാൻ ഇത്തരം കേസുകളിലെ ഇരകൾക്കു യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. പെൺകുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ ഭീഷണി നേരിടേണ്ടിവരുന്നു.



പൊലീസ് ഇതിനെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ പാളിച്ചകളുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ ഇരകളോടു പാക്കിസ്ഥാനിലെ നിയമവും പൊലീസും വിവേചനപരമായാണു പെരുമാറുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ രണ്ടാംനിര പൗരന്മാരായാണു കണക്കാക്കുന്നതെന്നു തെളിയിക്കാൻ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളും കമ്മിഷൻ നിരത്തുന്നു. 2019 മേയിൽ പാക്കിസ്ഥാനിലെ സിന്ധിൽ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്കിനു ജനങ്ങൾ തീയിട്ടിരുന്നു. മതഗ്രന്ഥത്തിലെ കടലാസിൽ മരുന്നു പൊതിഞ്ഞെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു അക്രമം. ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രദേശത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കടകൾ‌ തീയിട്ടുനശിപ്പിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ‘ദൈവനിന്ദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ’ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുകളുണ്ടാക്കി ദ്രോഹിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്.



മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗവും ഭീകരവാദത്തിന്റെ വളർച്ചയും സാമൂഹിക ഐക്യത്തെ ബാധിച്ചു. ദൈവനിന്ദ കുറ്റങ്ങള്‍ ആരോപിച്ചു ജനങ്ങൾ തന്നെ നിയമം കയ്യിലെടുത്തു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ്, സിന്ധ് പ്രവിശ്യകളില്‍ യുവതികളെ നിർബന്ധിത മതംമാറ്റത്തിനും വിവാഹത്തിനും വിധേയമാക്കുന്നതു വ്യാപകമാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും 18 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ളവരാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ കുറവും സാമ്പത്തികമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുമാണ് ഇവരെ ലക്ഷ്യമിടാൻ കാരണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്.



ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികളുമായി നേരിട്ടു സംസാരിച്ചശേഷമാണ് സിഎസ്ഡബ്ല്യു റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. സഹപാഠികളിൽനിന്നും അധ്യാപകരിൽ‌നിന്നും സ്ഥിരമായി ശാരീരികമായും മാനസികമായും അപമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ മൊഴി. പാക്കിസ്ഥാനിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ കടുത്ത ഭീഷണിക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും നടുവിലാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. മതപരമായ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണം. ഇതിനായി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് സിഎസ്ഡബ്ല്യുവിന്റെ ആവശ്യം.



English Summary: Pakistan Slammed By UN Body Over "Discrimination" Of Religious Minorities