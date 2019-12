അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമാണം നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും: അമിത് ഷാ

പാകുർ ∙ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നുകഴിഞ്ഞു. അയോധ്യയിൽ ‘ആകാശം തൊടുന്ന’ രാമക്ഷേത്രം നിർമിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ജാർഖണ്ഡിലെ പാകുറിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാമക്ഷേത്രം നിർമിക്കുന്നതു തടയാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചെന്നും കോടതികളിൽ കേസ് സ്തംഭിപ്പിച്ചതായും അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസിനു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനും പൗരന്റെ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു. പ്രസംഗത്തിനിടെ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമിക്കണോ എന്ന അമിത് ഷായുടെ ചോദ്യത്തിന്, ‘വേണം’ എന്നായിരുന്നു സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള മറുപടി.

English Summary: "Work On Grand Ram Temple In Ayodhya Within 4 Months," Says Amit Shah