പ്രണയ വിവാഹിതയെ മനോരോഗിയായി ചിത്രീകരിച്ചു; പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമെന്നു കോടതി

കൊച്ചി∙ ഒരു വ്യക്തിയെ, പ്രത്യേകിച്ചും യുവതിയെ രേഖകളും തെളിവുകളുമില്ലാതെ മനോരോഗിയായി ചിത്രീകരിച്ച് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. പ്രണയ വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നു വേർപിരിക്കാനും വിവാഹം അസാധുവാക്കാനും മാനസികരോഗിയായി ചിത്രീകരിച്ച് വീട്ടുകാർ ആലപ്പുഴ സിജെഎം കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസും തുടർനടപടികളും റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണു ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസിന്റെ ഉത്തരവ്.

യുവതിക്കു മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു പരാതിയുള്ളതിനാൽ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശോധനയും ചികിൽസയും വേണമെന്നു നിർദേശിച്ച 2019 ജനുവരി 24ലെ സിജെഎം കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ചേർത്തല സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളാണു കോടതിയിലെത്തിയത്. വീട്ടുകാർക്കു വിവാഹത്തോട് എതിർപ്പായിരുന്നു.

യുവതിയെ യുവാവു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണെന്ന് ആരോപിച്ചു പിതാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും കഴമ്പില്ലെന്നു കണ്ട് പരാതി പൊലീസ് തള്ളി. തുടർന്ന് യുവതിക്കു മാനസിക പ്രശ്നമുള്ളതിനാൽ വിവാഹം അസാധുവാക്കണമെന്നു കാണിച്ചു പിതാവ് സിജെഎം കോടതിയിൽ കേസ് നൽകി. കൗൺസിലിങ് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കി. എന്നാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയയാൾക്കു കൗൺസിലിങിൽ ഡോക്ടറേറ്റുണ്ടെങ്കിലും, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെന്നിരിക്കെ മനോനില സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവു നിയമവിരുദ്ധവും യുക്തിരഹിതവുമായതിനാൽ റദ്ദാക്കുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Court rule against sending people with no mental issues

to mental asylum