സ്വർണ കടത്ത്; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും യുവതിയും കസ്റ്റഡിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാനത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് 2 കിലോ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ വഞ്ചിയൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശിയായ യുവതിയെയും ഡിആർഐ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. യുവതിയുടെ സീറ്റിനടിയിൽനിന്നാണ് സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത്. തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലായിരുന്നു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. സ്വർണക്കടത്തിൽ രണ്ടുപേര്‍ക്കും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഡിആർഐയുടെ നിഗമനം.



ദുബായിൽനിന്ന് തിരുവന്തപുരത്തെത്തുന്ന എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിആർഐ പരിശോധന നടത്തിയത്. കടത്തൽ വിവരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ആരാണ് കടത്തുന്നതെന്നോ എങ്ങനെ കടത്തുമെന്നോ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ വിമാനം എത്തിയപ്പോൾ യാത്രക്കാരെ പുറത്തിറക്കി വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തി.

സീറ്റിനടിയിൽനിന്ന് സ്വർണം ലഭിച്ചതോടെ യാത്രക്കാരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു യുവതിയുടേതാണ് സീറ്റെന്നു കണ്ടെത്തി. യുവതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന്, തൊട്ടടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്ത കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിയായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഡൽഹി വഴിയാണ് ഇയാൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദുബായിലേക്ക് പോയത്. ഔദ്യോഗിക അനുമതി വാങ്ങിയായിരുന്നു യാത്ര. സ്വർണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് ഇയാളും മൊഴി നൽകിയത്. രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം അറിയാമെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മനസിലായി. ഇരുവരുടേയും മൊഴികൾ ഡിആർഐ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തിട്ടില്ല. രണ്ടുപേരും കാരിയർമാരാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നിലവിലെ സൂചനകൾപ്രകാരം ഡിആർഐ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ. വിമാനത്തിലെ മറ്റു യാത്രക്കാരുടെ മൊഴിയും ഡിആർഐ രേഖപ്പെടുത്തി.

വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്തിയ മറ്റു കേസുകളിലെ പ്രതികളുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും ഡിആർഐ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്തിയ കേസുകളിൽ പ്രതിയായവരിൽ മിക്കവരും കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശികളായിരുന്നു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിയായതിനാൽ പശ്ചാത്തലം വിശദമായി പരിശോധിക്കാനാണ് ഡിആർഐ തീരുമാനം. തിരുമല സ്വദേശിയായ കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർ സുനിൽകുമാറും (45), കഴക്കൂട്ടം വെട്ടുറോഡ് സ്വദേശിനി സെറീനയും (42) മെയ് 13ന് 25 കിലോ സ്വര്‍ണവുമായി അറസ്റ്റിലായ കേസിലും കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശികൾ പ്രതികളായിരുന്നു.

25 കിലോ സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഒന്നാം പ്രതി. സുനിൽകുമാർ, സെറീന, വിഷ്ണു സോമസുന്ദരം, ബിജു, വിനീത, അബ്ദുൾ ഹക്കിം, റഷീദ്, പ്രകാശൻ തമ്പി എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾ. സ്വർണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണവും നടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ മുതൽ ഈ വർഷം മെയ്‌വരെയുള്ള സമയത്ത് സംഘം 680 കിലോ സ്വർണം കടത്തിയതായാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ.

English Summary: Gold smuggling, DRI taken custody of a Police officer and a woman