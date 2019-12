ജാമിയ മിലിയ: വെടിയേറ്റ പരുക്കുകളോടെ രണ്ടു പേര്‍ ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജാമിയയിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടു പേരെ വെടിയേറ്റ പരുക്കുകളോടെ ഡൽഹി സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഒരാൾ വിദ്യാർഥിയാണെന്നാണ് സൂചന. ഇക്കാര്യം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരേ വെടിയുതിർത്തിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് രണ്ടു പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രക്ഷോഭകർക്കെതിരെ പലതവണ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ജാമിയ മിലിയ സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ വെടിവയ്പ്പുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് വൈകിട്ട് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബസിന് പൊലീസ് തീയിട്ടെന്നതും വ്യാജപ്രചാരണമാണ്. വളരെ കുറവ് സേനാബലമാണ് പ്രയോഗിച്ചതെന്നു ഡല്‍ഹി പൊലീസ് വക്താവ് എം.എസ്.രണ്‍ധാവ പറഞ്ഞു. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ മുപ്പത് പൊലീസുകാര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. നാല് ബസുകളും രണ്ടു പൊലീസ് ബൈക്കുകളും സമരക്കാര്‍ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിച്ചതിനും കലാപമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനും രണ്ട് എഫ്െഎആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും രൺധാവ പറഞ്ഞു.

അനുവാദമില്ലാതെയാണ് ക്യാംപസിനുള്ളിൽ പൊലീസ് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ജാമിയ വൈസ് ചാൻസലർ നജ്മ അക്തർ രാവിലെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അക്രമങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പങ്കില്ല. പൊലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ജാമിയ നഗറിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ ബസ് കത്തിയതിനു പിന്നിൽ പൊലീസാണെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസ് നോക്കി നില്‍ക്കെ രണ്ടു പേര്‍ ബസിനകത്തേക്കു എന്തോ ഒഴിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇതു പൊലീസ് നിഷേധിച്ചു.

