‘എടീ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവാ, പേടിക്കണ്ട...’; ആ യാത്ര, ദുരൂഹമരണം...മിണ്ടാതെ പൊലീസ്

‘ശ്രീലക്ഷ്മി എന്റെയൊപ്പം കോയമ്പത്തൂർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ടെൻഷനൊന്നുമടിക്കേണ്ട. ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക്, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാര്യാക്കണ്ടാ ട്ടോ, ഞാനങ്ങനെയങ്ങു കയറി, ഒന്നും നോക്കിയില്ല...’

അവസാനമായി സുഹൃത്തിന് അഭിജിത് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശമാണിത്. പക്ഷേ നാട്ടിലേക്കും പുറപ്പെട്ട ശ്രീലക്ഷ്മിയും അഭിജിത്തും അവിടെയെത്തിയില്ല. ഒക്ടോബർ 11ന് കാണാതായ ഇരുവരെയും പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്നത് 48 ദിവസത്തിനപ്പുറം ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്തല മഡിവാളയിലെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ചതുപ്പു പ്രദേശത്തു നിന്ന്, ജീവനറ്റ നിലയില്‍!

അതിനോടകം ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം ജീർണിച്ചിരുന്നു. ഉടലും തലയും വേറിട്ട നിലയിലും. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി മരത്തിൽ തൂങ്ങിയാടിയിരുന്ന രണ്ട് കയർ കുരുക്കുകളും. തൃശൂർ ആലമറ്റം കുണ്ടൂർ ചിറ്റേത്തുപറമ്പിൽ സുരേഷിന്റെയും ശ്രീജയുടെയും മകൾ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെയും പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് അഗളിയിൽ മോഹനന്റെ മകൻ അഭിജിത്തിന്റെയും മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ച് 17 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം, ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ പൊലീസ് നൽകിയിട്ടില്ല. പാരപ്പന അഗ്രഹാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ഇരുവരെയും കാണാതായ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. മൃതദേഹം ലഭിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഹെബ്ബഗോഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ കേസ്.

പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം വിശദ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടുകാർ. എന്നാല്‍ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും പൊലീസ് വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇവർക്കു വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന അഡ്വ. ടി.ഒ.രജിത പറയുന്നു. ഫൊറൻസിക് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു പോലും സംശയമുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തയാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇത്രയേറെ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ കർണാടക ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പാണു കാരണമായി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നീക്കവുമില്ല–അഡ്വ. രജിത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ബെംഗളൂരുവിലെ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിലെ ഐടി കമ്പനിയില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയർമാരായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിയും അഭിജിത്തും. ആറു മാസം മുൻപ് കമ്പനിയിൽ ചേർന്ന ശ്രീലക്ഷ്മി ഉൾപ്പെട്ട ടീമിന്റെ ലീഡറായിരുന്നു അഭിജിത്. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നെന്നും വ്യത്യസ്ത ജാതിക്കാരായതിനാൽ വിവാഹത്തിനു വീട്ടുകാർ എതിരു നിന്നപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നും ആയിരുന്നു പാരപ്പന അഗ്രഹാര പൊലീസിന്റെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട്. മാധ്യമങ്ങൾക്കും അവർ ഇത്തരത്തിൽ വിവരം കൈമാറി. എന്നാൽ ഇരുവരും ഒരേ ജാതിയിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ ആ നീക്കം പാളി.

കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സഹിതമായിരുന്നു കേസിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെയും അഭിജിത്തിന്റെയും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 11ന് വൈകിട്ട് അഭിജിത്തും ശ്രീലക്ഷ്മിയും നാട്ടിലേക്കു പുറപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നതിന്റെ ‘ശബ്ദിക്കുന്ന’ തെളിവുകൾ തന്നെ പൊലീസ് കൈമാറിയിരുന്നു. പോകും മുൻപ് സുഹൃത്തിന് അഭിജിത് അയച്ച സന്ദേശങ്ങളിലൊന്നിൽ ആ യാത്രയെപ്പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ വിവരണമുണ്ടായിരുന്നു.

‘എന്റെയൊപ്പം അവൾക്കും വരണമെന്നു പറഞ്ഞു, വന്നു. ഞാനങ്ങനെ ഓടി വന്നപ്പോൾ അവൾ മൊബൈൽ പോലുമെടുക്കാതെ എന്റെ ഒപ്പം വരികയും ചെയ്തു. സേലം വഴി, സേലം വണ്ടി കയറിയാണ് നാട്ടിലേക്കിപ്പോൾ പോകുന്നത്. മൊബൈലിൽ റേഞ്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണു നേരത്തേ ഫോൺ എടുക്കാതിരുന്നത്. മൊബൈല്‍ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും...’

ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ഇതേ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കൂട്ടുകാരിക്കുള്ള ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം വാട്സാപ്പിലെത്തിയത്. അമ്മയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയുള്ളതിനാൽ വീട്ടിലേക്കു വരികയാണെന്നു ബന്ധുക്കളോട് നേരത്തേ ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതു വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു സന്ദേശവും.

‘അമ്മ അഡ്മിറ്റഡാകും. ഞാൻ പോവാടീ, ഞാൻ നാട്ടിൽ പോവാ. ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോഴേ തിരിച്ചു വരൂ. പിന്നെയുണ്ടല്ലോ, നീ ആരുടെയടുത്തും പറഞ്ഞ് അങ്കലാപ്പിട്ട് കരയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടു വിളിക്കാം. എന്റെ ഫോൺ ആ ലോക്കറിലുണ്ട്. അതെടുത്ത് വച്ചേക്ക്. അഭിച്ചേട്ടനും പോരുന്നുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക്...’

രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം ഇങ്ങനെ:

‘എടീ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ അഭിച്ചേട്ടന്റെ അടുത്തുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽപ്പോകും. പിന്നെ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നതൊക്കെ പറയാംട്ടാ...’

എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് അഭിജിത്തും ശ്രീലക്ഷ്മിയും ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലേക്കു പോകാൻ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറി എന്നതാണ്. ഇരുവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 11ന് രാത്രി 7.45ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ഏകദേശം രണ്ടര കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള വൈൻ ഷോപ്പില്‍നിന്ന് മൂന്നു കുപ്പി ബീയര്‍ അഭിജിത് വാങ്ങുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യമായിരുന്നു അതിലൊന്ന്. റോഡരികിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കോയമ്പത്തൂർ യാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സന്ദേശമയച്ചത്.

അഭിജിത് ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കാണാനെത്തുകയും ഓഫിസിൽ നിന്ന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു നാട്ടിലേക്കു പോവുകയായിരുന്നുവെന്നതും സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യക്തം. ഈ യാത്രയ്ക്കിടെ എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്നു പക്ഷേ ഇന്നും അജ്ഞാതം. എന്തുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്കു പോകാതെ ഇരുവരും ബെംഗളൂരുവിലേക്കു മടങ്ങി എന്ന ചോദ്യത്തിനും പൊലീസിന് ഉത്തരമില്ല. അതിനിടയ്ക്കാണ് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായ മറ്റു ചില വാട്സാപ് മെസേജുകൾ ബന്ധുക്കൾക്കു ലഭിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 12ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആനേക്കലിലെ ചിന്തല മഡിവാളയിലുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അഭിജിത് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചതായിരുന്നു അത്. ഗൂഗിൾ മാപ് വഴി ലൊക്കേഷനും ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു.

‘ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഒന്നു വേഗം വാടാ, പ്ലീസ്...’ എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. ‘എന്തു പറ്റി?’ എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ‘വാടാ, അത്യാവശ്യം ആണ്. പെട്ടെന്ന്, ലേറ്റ് ആകല്ലേ. ആരേലും ഒക്കെ ഒന്നു വാ, പ്ലീസ്..’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ സ്ഥലത്തെത്തി ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ അഭിജിത്തിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അകത്തോട്ടു വരാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ശ്രീലക്ഷ്മിയും ഒപ്പമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്തിന്റെ സൂചന നൽകി അഭിജിത് ചൂളം വിളിച്ച ശബ്ദവും കേട്ടെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കളോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഏറെ തിരഞ്ഞിട്ടും കാണാതായതോടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തിരിച്ചു പോയി. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമായതിനാൽ പേടിതോന്നി തിരികെപ്പോയെന്നാണ് അവർ ബന്ധുക്കളോടു പറഞ്ഞത്.

ഇക്കാര്യം പുറത്തറിയിച്ചതാകട്ടെ ഒക്ടോബർ 13നു മാത്രം. ഇതറിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ബന്ധുക്കൾ ഈ പ്രദേശത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. എന്നാൽ അസ്വാഭാവികമായൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഫോണും അതിനോടകം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിപ്പോയിരുന്നു. മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നു കരുതി തിരച്ചിൽ നിർത്തി തിരികെ പോയി. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സന്ദേശം പൊലീസിന് നൽകിയപ്പോഴും ബെംഗളൂരുവിലെ വിവിധ ഹോട്ടലുകളിലും ക്ഷേത്രപരിസരങ്ങളിലുമൊക്കെയായി അഭിജിത്തിന്റെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ പിന്തുടരുകയാണെന്നു പറഞ്ഞ് പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. സന്ദേശം ലഭിച്ച ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നു തന്നെയായിരുന്നു നവംബർ 29ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതും!

കോയമ്പത്തൂരിലേക്കു പോയ അഭിജിത്തും ശ്രീലക്ഷ്മിയും എങ്ങനെ ചിന്തല മഡിവാളയിലെത്തി? എന്തുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അഭിജിത് ‘അപായം സംഭവിച്ചു’ എന്ന മട്ടിലുള്ള സന്ദേശമയച്ചത്? എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്താതെ ചിന്തല മഡിവാളയിലെ ചതുപ്പു പ്രദേശത്തു നിന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ തിരികെ പോയി? എന്തുകൊണ്ട് കേസ് ആത്മഹത്യയാക്കാൻ പൊലീസ് തുടക്കം മുതൽ വ്യഗ്രത കാട്ടി? എന്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം– ഫൊറന്‍സിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ പൊലീസ് വൈകിപ്പിക്കുന്നു? സംഭവത്തിൽ ഫൊറൻസിക് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

ദുരൂഹതകളേറെയാണ്; ഉത്തരം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെയും അഭിജിത്തിന്റെയും വീട്ടുകാർ.

